Mont-Blanc, el nuevo reto de Joaquín López en el ultra trail

El ecuatoriano se propone volver a competir en la prueba y mejorar el histórico tercer lugar que obtuvo hace dos años.

El ecuatoriano ultramaratonista en una de sus más recientes pruebas en las montañas.

El ultramaratonista ecuatoriano Joaquín López, el primer latinoamericano en alcanzar un podio en el Ultra Trail Mont-Blanc, considerada la prueba más importante de este tipo de distancias en el mundo, planea volver a participar en la que para él es la “Champions” de la disciplina.

En 2024, López, quien desde finales de 2025 decidió volver a Ecuador, logró el tercer lugar en la prueba de ultramaratón de montaña de aproximadamente 171 kilómetros de recorrido, que rodea el macizo del Mont-Blanc, atravesando Francia, Italia y Suiza. Este año repetirá el reto y planea una mejor posición.

“El UTMB Mont-Blanc 2026 será del 24 al 30 de agosto en la ciudad francesa de Chamonix. Me estoy preparando desde ya para representar al país lo mejor posible. El nivel sigue subiendo y yo también sigo entrenando con muchas ganas”, aseguró a EXPRESO.

Actualmente López se encuentra preparando el regreso junto a uno de sus mejores amigos, el también atleta de ultratrail Martín Sáenz. “Él también va a correr por última vez, después de 12 años. Es un gran referente para mí y será un honor competir con él”, añadió.

Regreso a Ecuador

Tras cuatro años y medio en España, donde fue a estudiar y trabajar en Barcelona, el quiteño de 33 años decidió volver al país para continuar con sus proyectos personales y desarrollarse de mejor forma dentro del deporte.

“La verdad es que extrañaba mucho la comida, la familia, el terreno en donde entrenar”, comenta López, quien se crio en las montañas ecuatorianas y perfeccionó su forma de correr en Barcelona.

“Volver a las raíces, reencontrarme con todas las montañas que tanto quiero y los amigos con los que hacía deporte fue importante”, recalcó. Sin embargo, no descarta regresar a Europa para realizar algunos campamentos de entrenamiento específicos para las carreras, “aún así la mayoría del tiempo estaré acá en Ecuador”, enfatizó.

El ultra atleta nacional competirá por cuarta vez en el Ultra Trail de Mont Blanc. Cortesía

Escuela de ultratrail

Uno de los proyectos que trajo de vuelva a Joaquín al país fue inaugurar la escuela Ecuadoruns, club de entrenamiento donde prepara a jóvenes y nuevos talentos del trail running ecuatoriano. “Creo que el vivir en la altura nos da una ventaja y más bien hay que potenciar eso”, remarcó el también ganador del Ultra Trail Monte Fuji en 2025.

López es fiel creyente del potencial que Ecuador tiene en el ultra trail. “Debemos promoverlo. Justamente fue una de las razones por las que volví. Ecuador tiene mucho potencial y realmente quiero exprimir eso, por eso estoy como entrenador también”, precisó.

La idea del tricolor es crear formativas, haciendo que la gente salga un poco más allá del asfalto; que pruebe la montaña y disfrute de la experiencia... “qué mejor que con una guía y un acompañamiento profesional”, finalizó.

