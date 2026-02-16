Expreso
David Hurtado
David Hurtado viene de ser oro en los Juegos Panamericanos.Cortesía

David Hurtado: Así logró imponer el nuevo récord sudamericano en marcha

El marchista ecuatoriano logró el récord sudamericano en la maratón de marcha durante el Campeonato de España en Cieza

El marchista ecuatoriano David Hurtado logró un nuevo récord sudamericano en la maratón de marcha durante el Campeonato de España disputado el fin de semana en la localidad de Cieza, región de Murcia.

Con un tiempo de 3 horas, 14 minutos y 18 segundos, el quiteño de 26 años de edad superó la marca anterior impuesta por el colombiano César Herrera.

En España, Hurtado se colgó el bronce, escoltando a los locales José Manuel Pérez Rubio (3:11:01) y Manuel Bermúdez (3:14:17). Se disputó en Cieza, región de Murcia.

Hurtado, ganador de la medalla de oro de los 20 km en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, se apoderó ahora del récord sudamericano de esta novedosa prueba, mejorando las 3:15:49 del colombiano Herrera, quien había establecido el pasado 6 de diciembre en Lima al ganar los Juegos Bolivarianos.

“Estoy feliz, todo esto es resultado de todo el trabajo que vengo realizando y al cual estoy enfocado”, precisó emocionado el tricolor a uno de los medios locales tras el tercer lugar. El próximo objetivo del tricolor serán los 21 kilómetros del Mundial en Brasilia.

