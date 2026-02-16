Michael Morales vs Makhachev: Por esta razón está en riesgo la pelea por el título

El exponente tricolor en la UFC tendría que esperar un poco más para su oportunidad de ir por el cinturón del peso wélter

Michael Morales es uno de los principales peleadores del peso welter de UFC.

El ascenso meteórico de Michael Morales en la división de peso wélter de la UFC ha generado gran expectativa, proyectándolo incluso hacia un posible choque contra Islam Makhachev, el actual rey libra por libra. Sin embargo, ese enfrentamiento parece no concretarse.

A pesar del interés que despierta el récord invicto del tricolor, las recientes declaraciones del campeón ruso alejan a Morales de sus planes y, en cambio, sitúan a Ilia Topuria como su prioridad absoluta.

Makhachev no solo busca defender su legado, sino también capitalizar su popularidad. En declaraciones recientes, el ruso fue contundente al expresar su deseo de enfrentar al hispano-georgiano, sugiriendo incluso posibles escenarios para el encuentro.

Michael Morales, peleador ecuatoriano de la UFC. cortesía

Este movimiento de piezas tiene un efecto dominó directo sobre la carrera de Morales. Si la UFC decide aprovechar el enorme tirón comercial de un duelo entre Makhachev y Topuria, el camino del ecuatoriano hacia el cinturón se vuelve más largo, obligándolo a enfrentar a otros contendientes de élite en las 170 libras.

En ese contexto, el nombre de Ian Garry (segundo del ranking) cobra una fuerza renovada como el próximo gran desafío para el peleador de Pasaje.

Un enfrentamiento entre Morales y Garry (puesto 2 del ranking) no solo tendría sentido en términos de ranking, sino que cuenta con un ingrediente narrativo que la UFC difícilmente dejará pasar. Existe una tensión real entre ambos debido a incidentes previos tras bastidores que el tricolor aún tiene presentes.

Morales vs Garry, una buena opción en el peso wélter

Aunque el enfrentamiento contra Makhachev parezca alejarse, por ahora, el panorama para Michael Morales sigue siendo de primer nivel. Si el ruso finalmente se decanta por el “supercombate” contra Topuria, el ecuatoriano tendrá la oportunidad de saldar cuentas pendientes con Garry, en una eliminatoria que podría consolidarlo definitivamente como el siguiente en la línea por el título del peso wélter.

