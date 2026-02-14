En 3 días, los atletas se acabaron los condones de la Villa Olímpica de Milán-Cortina

Insólito hecho ocurrió con los deportistas que están concentrados en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Lo que debía durar toda la quincena olímpica se esfumó en un suspiro. Según informa el diario italiano La Stampa, los atletas de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 han agotado las existencias de preservativos en la Villa Olímpica de Fiames en tan solo tres días de competición.

Lea también: Inter de Milán vs Juventus EN VIVO HOY: Hora y dónde ver el Clásico de Italia

La noticia ha saltado a la luz tras el testimonio de un deportista que, bajo condición de anonimato, confirmó que las estanterías de salud sexual están vacías. Si bien la organización ha prometido una "reposición de suministros", el ambiente entre los atletas es de incertidumbre, ya que no se ha especificado una fecha concreta para la nueva entrega.

La polémica también gira en torno a las cifras. Mientras que en los pasados Juegos de Verano en París 2024 se distribuyeron cerca de 300,000 unidades, la organización italiana optó por una cifra significativamente más discreta: solo 10,000 preservativos para esta cita invernal.

Los condones de la Villa Olímpica de Milano-Cortina 2026. CORTESIA

EN VIVO | Liverpool vs Brighton HOY: Hora y canales dónde ver el duelo de la FA Cup Leer más

La diferencia de suministros entre París 2024 y Milán-Cortina 2026 representa una reducción del 96% en el stock inicial disponible para los deportistas.

RELACIONADAS Esto dijo la prensa argentina tras el debut Kendry Páez con River Plate en Argentina

Una alta demanda, tras la campaña de prevención en la Villa Olímpica de Milano-Cortina

Esta escasez contrasta con el mensaje oficial de las autoridades. Attilio Fontana, presidente de la región de Lombardía —sede de otra de las villas—, lanzó recientemente la campaña "La salud ante todo: prevención y sentido común", entregando profilácticos personalizados con el escudo regional. Sin embargo, parece que el "sentido común" no previó la alta demanda de los protagonistas.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!