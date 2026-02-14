EN VIVO | Liverpool vs Brighton HOY: Hora y canales dónde ver el duelo de la FA Cup

Los Reds buscan imponerse en casa ante un debilitado equipo de las Gaviota y así asegurar el boleto a octavos de final

Este sábado 14 de febrero, el torneo más antiguo del mundo nos regala un choque de alto voltaje por la cuarta ronda. Liverpool y Brighton se ven las caras con el objetivo compartido de asegurar un lugar entre los 16 mejores equipos del certamen, aunque el contexto que rodea a ambos clubes convierte este partido en una verdadera final anticipada.

Para el equipo de Anfield, la FA Cup ha dejado de ser un objetivo secundario para transformarse en su principal carta de salvación. Con las opciones en la Premier League sumamente reducidas y un futuro incierto en la Champions League —pese a su clasificación a octavos—, levantar este trofeo es la prioridad absoluta para salvar la temporada. El conjunto de Merseyside llega con el ánimo renovado tras vencer por la mínima al Sunderland en la última jornada de liga, gracias a un gol solitario de Virgil van Dijk que confirmó su vigencia en las áreas.

El espectáculo técnico está garantizado por figuras que atraviesan momentos opuestos pero determinantes. En el bando de los Reds, el húngaro Dominik Szoboszlai se ha consolidado como la gran amenaza gracias a una pegada magistral en los tiros libres y un despliegue físico que equilibra la mitad de la cancha.

Brighton visita Liverpool en la cuarta ronda de la FA Cup. CORTESIA

Por su parte, la resistencia del Brighton descansa en la figura de Jan Paul van Hecke. El defensor neerlandés destaca como uno de los mejores de su equipo, aportando agresividad, un excelente juego aéreo y un timing preciso para desactivar los ataques rivales.

El presente de las Gaviotas es de cuidado, ya que necesitan sacudirse la reciente derrota ante Aston Villa para dar el golpe en este torneo eliminatorio.

El último antecedente entre ambos se remonta al pasado 13 de diciembre de 2025, cuando el Liverpool se impuso por 2-0 en Anfield con un doblete del atacante Hugo Ekitiké, resultado que el Brighton intentará revertir este sábado.

¿A qué hora y por dónde ver EN VIVO el partido de Liverpool vs Brighton?

La cita es a las 15:00 en Colombia, Perú y Ecuador, y a las 17:00 en Argentina, Uruguay y Paraguay. Los aficionados de toda Sudamérica podrán seguir las acciones en vivo a través de la plataforma Disney+, en lo que promete ser el plato fuerte de la jornada futbolística.

