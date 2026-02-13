Billy Arce a Emelec: Esto se sabe del regreso de Nepito a la LigaPro 2026

El delantero ecuatoriano, tras su paso por Atlético Nacional de Colombia, se volvería a vestir de azul para esta temporada

El mercado de pases en el fútbol ecuatoriano se agita con un nombre conocido. Billy Arce, quien recientemente finalizó su vínculo con el Atlético Nacional de Colombia, suena con fuerza para reforzar la ofensiva de Emelec de cara a la temporada 2026.

Tras la negativa en las negociaciones por Luis Cano, la directiva eléctrica ha puesto sus ojos en el extremo tricolor. Aunque la intención inicial de Arce era mantenerse en el balompié internacional, el interés formal del Bombillo podría cambiar sus planes, marcando así su segundo ciclo con la institución azul tras su breve paso en 2019.

Arce llega como agente libre luego de un paso agridulce por Medellín. A pesar de haber conseguido el doblete local (Superliga y Copa Colombia), su protagonismo en el equipo verdolaga fue de más a menos. En la última campaña jugó 37 y solo anotó 3 goles.

El atacante Billy Arce ya sabe lo que es jugar en Emelec. CORTESIA

Clubes anteriores en Ecuador: Independiente del Valle (dos etapas), Liga de Quito, Barcelona SC y Emelec.

Experiencia internacional: Deportivo Pasto (Colombia), Peñarol (Uruguay) y Santos (Brasil).

¿Cuáles son los otros refuerzos de Emelec?

Emelec no ha perdido el tiempo en este mercado de transferencias. La posible llegada de Arce se sumaría a una lista de incorporaciones ya confirmadas y otras que están a punto de cerrarse: Estalin Segura, Ignacio Guerrico, Víctor Griffith, Luca Klimowicz, Aníbal Leguizamón, Gonzalo Napoli (Argentina), Miller Bolaños (por definir) y Ariel Mina.

Horas claves para el regreso de Billy Arce a Emelec

La prioridad del cuerpo técnico es cerrar un extremo con desequilibrio, perfil que Billy Arce cumple a cabalidad, sumado a su conocimiento previo del medio local. Las próximas horas serán claves para definir si el tricolor estampa su firma.

