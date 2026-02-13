EN VIVO | Rennes vs PSG HOY: Dónde ver el partido de Willian Pacho en la Ligue 1

Paris Saint-Germain, líder de y vigente campeón de Francia, visita al sexto del torneo. El defensor ecuatoriano va de titular

El Paris Saint-Germain (PSG), con el defensor ecuatoriano Willian Pacho como pieza clave en su estructura defensiva, se prepara para un desafío determinante este viernes 13 de febrero cuando visite al Stade Rennais por la vigésima segunda jornada de la Ligue 1.

El encuentro, que arrancará a las 13:00 hora de Ecuador, pone frente a frente a dos realidades competitivas en el Roazhon Park: un PSG que domina la tabla con 51 puntos y busca blindar su ventaja en la cima, contra un Rennes que se ubica en la sexta posición con 31 unidades y pretende dar la sorpresa ante su público para acercarse a la zona de clasificación europea.

Este duelo llega respaldado por un historial reciente en la liga francesa que favorece ampliamente a los parisinos, quienes en la última década han cosechado alrededor de 18 victorias en 25 enfrentamientos, dejando apenas un margen de tres o cuatro triunfos para el Rennes y unos pocos empates.

Rennes recibe a PSG en la fecha 22 de la Ligue 1 francesa. CORTESIA

A pesar de que el Stade Rennais ha logrado victorias aisladas en su estadio, como un reciente 1-0 que aún resuena en la memoria de su hinchada, la estadística reciente en el Roazhon Park es contundente a favor del equipo de la capital, que ha salido victorioso en seis de sus últimas ocho visitas.

El conjunto dirigido por Luis Enrique llega a esta cita con un registro casi impecable y un ataque demoledor comandado por figuras como Ousmane Dembélé y Bradley Barcola, quienes han sido fundamentales para sostener el dominio del club en el torneo.

No obstante, el desafío para Pacho y la zaga central será contener la propuesta ofensiva y dinámica de los locales, que siempre suelen complicar al gigante francés en su territorio.

Rennes vs PSG: Horarios y canales dónde ver en vivo el partido

Para los aficionados en Sudamérica, las acciones de este compromiso se podrán seguir en vivo a través de las señales de ESPN, ESPN 2 y la plataforma Disney+ Premium, con horarios fijados a las 13:00 para Ecuador, Perú y Colombia, mientras que en Argentina, Uruguay y Paraguay el pitazo inicial será a las 15:00.

Alineaciones de Rennes y PSG

Sigue EN VIVO el minuto a minuto de Rennes vs PSG con EXPRESO

