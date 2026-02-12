Real Madrid anunció el fin de la polémica Superliga planteada

La UEFA, la European Football Clubs (EFC) y el Real Madrid C. F. llegan a un acuerdo para finalizar la Superliga

Real Madrid era uno de los doce fundadores de la Superliga

El proyecto de la Superliga ha quedado definitivamente concluido, pues el Real Madrid, uno de los principales impulsores de la iniciativa presentada en 2021, emitió un comunicado en el que confirma haber alcanzado un acuerdo con la UEFA y la European Football Clubs (EFC) “por el bien del fútbol europeo”.

El entendimiento, suscrito entre la UEFA, la EFC y el Real Madrid C. F., pone punto final a un conflicto que desde el 2021 dividió a diferentes instituciones, aficionados e incluso a organismos rectores. En el comunicado, el club madrileño explicó que el acuerdo se estructuró sobre tres ejes fundamentales orientados a fortalecer el modelo actual de las competiciones.

Tres pilares esenciales

El primer pilar es el respeto al principio del mérito deportivo, garantizando que la clasificación a las competiciones europeas continúe dependiendo del rendimiento en las ligas nacionales y no de invitaciones permanentes o criterios cerrados.

El segundo eje se centra en la sostenibilidad económica a largo plazo de los clubes, promoviendo un modelo financiero equilibrado que permita estabilidad sin comprometer la competitividad ni generar brechas insalvables entre entidades.

El tercer pilar apuesta por la mejora de la experiencia de los aficionados mediante el uso de la tecnología, impulsando innovaciones que acerquen más el espectáculo a los seguidores y modernicen la forma en que se consume el fútbol.

Desvinculación del FC Barcelona a la Superliga



El club catalán anunció formalmente a la European Super League Company y a los clubes que aún formaban parte del proyecto su desvinculación definitiva de la Superliga, marcando así el cierre total de la iniciativa propuesta en 2021.

Aunque el club blaugrana no ofreció mayores detalles sobre su decisión, en los últimos meses ya se había ido distanciando progresivamente del proyecto. La falta de consenso institucional y el nuevo panorama jurídico y deportivo influyeron en su determinación.

Con la salida del Barça, el Real Madrid quedó como el último gran defensor visible de la propuesta original. Sin embargo, el reciente triple acuerdo anunciado por el Real Madrid selló el final definitivo de una competición que nunca llegó a disputarse.

Anuncio de creación de la Superliga

La Superliga nació oficialmente el 18 de abril de 2021 bajo el impulso de doce clubes fundadores: los españoles Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid; los italianos Milán, Inter de Milán y Juventus; y los ingleses Liverpool, Manchester City, Chelsea, Manchester United y Tottenham.

Las entidades anunciaron entonces la creación de una nueva competición a partir de la temporada 2021-2022. El formato contemplaba la participación de hasta 20 equipos: los 12 fundadores, tres invitados y cinco clasificados anualmente según su rendimiento deportivo en sus respectivas ligas.

Los promotores, que proyectaban ingresos anuales cercanos a los 400 millones de dólares, defendían que la Superliga respondía a “la inestabilidad del actual modelo económico del fútbol europeo”, agravada por el impacto financiero de la pandemia. Sin embargo, la fuerte oposición institucional y social terminó por frenar un proyecto que prometía revolucionar el panorama futbolístico continental.

