Esteban Paz: lista de acompañantes en la candidatura por la FEF

El dirigente va con un equipo variado de colegas por el período 2027-2031 que se realizará en marzo de 2026

Esteban Paz reveló los nombres que lo acompañarán en su candidatura a la presidencia de la FEF para los próximos cuatro años. La lista revelada por Paz incluye a figuras reconocidas del ámbito deportivo y dirigencial de nuestro país como Karina Chango, Darwin Palacios, Carlos Estrada, Fabián Serrano y Nathaly Villavicencio. Estos nombres reflejan una combinación de experiencia en clubes de distintas regiones del país, con el objetivo de fortalecer la representatividad y la gestión federativa.

RELACIONADAS Esteban Paz será candidato a la presidencia de la FEF

Dirigentes que lo acompañarán



Karina Chango, actual directiva de Mushuc Runa, es la primera mujer indígena en el fútbol ecuatoriano y se desempeña como vicepresidenta del club. Chango se convirtió en la primera mujer indígena en formar parte de la dirigencia de un equipo en el país.

Darwin Palacios, fundador de Orense SC, es una figura clave en la dirigencia del equipo de la provincia de El Oro. Actualmente ocupa la vicepresidencia del club, pues su esposa, la ingeniera Martha Romero de Palacios, es la presidenta de la institución.

Carlos Estrada, representante de Manabí, fue reelecto presidente de la Asociación de Fútbol Profesional de Manabí para el período 2026-2030. Obteniendo una gran aprobación por parte de los clubes habilitados, pues 17 votos de los 25 votaron a su favor, superando a Pedro Cedeño, presidente de Juventud Italiana.

Fabián Serrano es actualmente presidente de Gualaceo SC que actualmente disputa la Serie B y finalmente Nathaly Villavicencio es la expresidenta de Deportivo Cuenca, club histórico de la ciudad de Cuenca, provincia de Azuay.

Formativas de la FEF

Esteban Paz tiene la intención de incorporar a su grupo de trabajo a Antonio Valencia y Segundo Castillo, con el objetivo de que ambos mundialistas, y con experiencia en el fútbol europeo, administren las divisiones formativas de la Selección Ecuatoriana.

Paz destacó: “He sumado a Antonio Valencia y Segundo Castillo para el trabajo en divisiones formativas”, en el marco de su aspiración a la presidencia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Los dos exjugadores y referentes estarían abiertos a unirse al exdirectivo de Liga de Quito en la dirección de la FEF.

Declaraciones de Antonio Valencia y Segundo Castillo



Antonio Valencia ya se pronunció al respecto y sostuvo: “Con Esteban Paz tenemos una bonita amistad. Me ha invitado a que sea parte de su proyecto como candidato para la presidencia de la FEF. Yo, encantado”. Pese a tener su propio equipo, AV 25, Antonio Valencia no descarta la posibilidad de asumir un cargo en la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

Por su parte, Segundo Castillo no se ha pronunciado sobre la posibilidad de integrar el equipo de trabajo de Esteban Paz. Sin embargo, el exentrenador de Barcelona SC se encuentra actualmente sin equipo, lo que podría representar una oportunidad para continuar su carrera pero en esta ocasión, sería en la FEF.

¿Rafael Verduga será parte de su lista?



Además, el candidato presidencial a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) reveló que se encuentra en conversaciones con Rafael Verduga, quien se desempeñó anteriormente como responsable del área financiera de Barcelona Sporting Club. Según explicó, considera que su experiencia y conocimiento en la gestión económica del club torero podría resultar fundamental para fortalecer la estructura financiera de la FEF.

Verduga ha mostrado apertura al diálogo y disposición para analizar propuestas, por lo que Paz destacó: “Estamos conversando con Rafael Verduga, que por su trayectoria en Barcelona SC me parece puede aportar desde la parte financiera”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!