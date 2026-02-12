Barcelona anuncia horarios de show, cantantes y fiesta en la Noche Amarilla en Quito

Barcelona SC vuelve a encender Quito. Este viernes 13 de febrero, desde las 16:00, el estadio Olímpico Atahualpa será escenario de la segunda Noche Amarilla del 2026, una jornada que combinará fútbol, espectáculo musical y nostalgia con el choque ante Aucas y un partido de exglorias del equipo canario y Liga de Quito.

El evento contará con la presentación de la orquesta ecuatoriana Don Medardo y sus Players, la cumbia a bailarse en las gradas, quienes pondrán el ritmo tropical a la fiesta amarilla.

Desde Colombia llegarán Kevin Roldán, con su estilo urbano y éxitos como PPP y Una Noche Más, y Paola Jara, referente de la música popular con temas como Murió el amor y No la beses. También estarán Los Adolescentes y Constelación Vallenata.

Barcelona SC y sus entrenamientos antes de la Noche Amarilla

Un partido de exfiguras de Barcelona SC y Liga de Quito

El punto de fondo será cuando Barcelona SC enfrentará a Aucas en el duelo central de la noche. Además, habrá un partido especial entre exfiguras del equipo amarillo y Liga de Quito. Nombres como Jacinto Espinoza, Matías Oyola, Felipe Caicedo, Agustín Delgado, Jaime Kaviedes, Antonio Valencia y José Francisco Cevallos volverán a pisar el césped capitalino en un encuentro de dos tiempos de 15 minutos, con cambios libres.

Los boletos a la venta

Las entradas están disponibles en www.passline.com y en Centro Comercial El Recreo, One Sánduche y Quicentro Sur y tienen un costo de: General $ 17 Preferencia $ 22, Tribuna % $ 26, Palco $ 45. La Noche Amarilla se transmitirá por El Canal del Fútbol.

Programa oficial de la Noche Amarilla de Quito

16:00 Constelación vallenata 16:35 Adolescentes de Venezuela 15:05 Don Medardo y sus Players 17:50 Kevin Roldán 18:35 Paola Jara 19:35 Partido de las exglorias 20:40 Presentación plantilla BSC 21:00 Barcelona SC vs. Aucas.

