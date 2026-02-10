LigaPro 2026 inicia el 20 de febrero con cambios clave en clasificación internacional

El nuevo formato incluye hexagonales por el título y la permanencia, además de un cuadrangular por un cupo a Sudamericana

La LigaPro 2026 ya tiene calendario y un formato renovado que modifica el camino hacia el título y los torneos internacionales. El campeonato arrancará el viernes 20 de febrero, en el estadio Nueve de Mayo, con el duelo entre Orense y Liga de Quito, programado para las 19:00. La fecha inaugural se jugará hasta el lunes 23, dando inicio a una temporada distinta en su estructura. Hay cambios fuertes.

La primera etapa mantendrá el esquema de todos contra todos, con 30 jornadas, tal como se aplicó en 2025. Sin embargo, el cambio clave está en la eliminación de la clasificación directa a copas internacionales. El líder de esta fase ya no obtendrá un cupo automático, lo que reduce el valor del primer lugar y traslada toda la definición a la segunda parte del torneo.

Así se jugarán las primeras fechas

📍Horarios Fecha 1, 2 y 3 Fase Inicial de la Liga Ecuabet ⚽️#LigaEcuabetConectadaPorXtrim 🇪🇨💯 pic.twitter.com/kkKOKRqkMb — Liga Ecuabet (@LigaEcuabetec) February 7, 2026

Muchos cambios para LigaPro 2026

Barcelona SC sacude la resaca del Partido de la Historia y mira la Copa Libertadores Leer más

En la campaña anterior (2025), el ganador de esta etapa —Independiente del Valle— aseguró su presencia continental, una situación que no se repetirá. Desde 2026, la tabla servirá únicamente para distribuir a los clubes en los distintos grupos decisivos.

RELACIONADAS Emelec ficha a Ángelo Mina y se alista un duelo de hermanos en el Clásico

La segunda etapa concentrará la pelea real por todo. El campeonato se resolverá en un hexagonal final, que entregará tres boletos a la Copa Libertadores y tres a la Copa Sudamericana. A ese escenario se suma un cuadrangular adicional, del que saldrá un cupo extra a la Sudamericana, ampliando las opciones para los clubes de mitad de tabla.

Entrenamiento de Barcelona al mando de César Farías. Jerson Ruiz

Mientras tanto, en la zona baja, los seis últimos equipos disputarán un hexagonal por la permanencia, donde se definirá quiénes perderán la categoría. Un sistema que promete mayor competitividad, presión constante y un torneo largo en el que cada punto tendrá peso específico.

LigaPro arranca después de Carnaval y promete muchas emociones con 16 equipos de la serie A.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!