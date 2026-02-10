Expreso
Emelec ficha a Ángelo Mina y se alista un duelo de hermanos en el Clásico

El futbolista de Emelec podría enfrentar a su hermano Jonnathan Mina en un Clásico del Astillero con alto voltaje emocional

Ángelo Mina ya es jugador de Emelec. El defensor arriba al Bombillo procedente de Aucas y su fichaje tiene un condimento especial que no pasa desapercibido en el fútbol ecuatoriano: es hermano de Jonnathan Mina, actual futbolista de Barcelona SC, lo que abre la puerta a un posible duelo familiar en el Clásico del Astillero.

A su llegada al cuadro eléctrico, Mina no ocultó su emoción y dejó claro lo que significa para él vestir la camiseta azul. “Es un sueño estar en Emelec. Tiene la hinchada más grande del país y apenas apareció la oferta me emocioné muchísimo. Vengo a dejarlo todo, a entregarme al máximo en cada partido y en cada entrenamiento”, expresó el nuevo refuerzo millonario.

Jonnathan Mina
Jonnathan Mina, nuevo lateral izquierdo del Ídolo.@BarcelonaSC

El sueño de llegar al Emelec se ha cumplido

miguel montalvo arias

¿Quién es Miguel Montalvo, nuevo presidente de Barcelona SC?

Leer más

El zaguero también reveló que ya mantuvo conversaciones con el director técnico Vicente Sánchez, con quien definió su rol dentro del plantel. “Hablé con el profesor, sé exactamente lo que me pide para el equipo y estoy listo para responder dentro del campo. Vengo a sumar y a pelear un puesto con trabajo”, añadió con convicción.

Ángelo Mina confesó que Emelec lo venía siguiendo desde el 2023, un interés sostenido que finalmente se concretó en este mercado de pases. La dirigencia valoró su crecimiento, regularidad y proyección, apostando por un jugador que llega con hambre de protagonismo.

Finalmente, Mina se refirió a la posibilidad de enfrentar a su hermano en el Clásico del Astillero, uno de los partidos más intensos del balompié nacional. “Agradecido con Dios por esta oportunidad. Sería algo muy lindo vivir un duelo de hermanos en un Clásico. Siempre lo tomamos con respeto: él defendiendo a su equipo y yo dejando la vida por Emelec”, concluyó.

