¿Qué causó la muerte de peces en el parque Bicentenario? Esto dice Epmmop

Vecinos alertaron sobre la muerte masiva de peces en la laguna del Parque Bicentenario, en el norte de Quito

El parque Bicentenario de Quito cuenta con un humedal urbano en donde están los peces.

La muerte masiva de peces en la laguna del Parque Bicentenario, en el norte de Quito, alertó a los ciudadanos en las últimas semanas. Visitantes y colectivos ambientales reportaron la presencia de ejemplares flotando en el agua, lo que provocó cuestionamientos sobre el estado del humedal artificial y su mantenimiento.

El colectivo Voces de Cotocollao acudió al lugar para constatar la situación. Según su diagnóstico preliminar, el problema radicaría en la falta de oxigenación del agua. “Tener la laguna con el sistema de oxigenación apagado es como tener a un paciente en UCI y desenchufarle el respirador”, señalaron. A su criterio, el agua estaría estancada y la fauna urbana “pagando el precio de una negligencia técnica”.

Ante ello, exigieron a la Alcaldía de Quito y a la Secretaría de Ambiente la entrega de los informes de mantenimiento de los últimos seis meses, así como los análisis físico-químicos actualizados del agua y las necropsias de los peces afectados.

Además, propusieron la implementación de humedales flotantes como solución biológica, de bajo costo y alto impacto, que permitiría depurar el agua de manera natural.

La versión oficial

Desde la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) se ofreció una explicación distinta. A través de su cuenta en X, la entidad atribuyó la muerte de los peces a la contaminación provocada por visitantes que arrojan alimentos inadecuados como pan, “cachitos” y otros snacks ultraprocesados. A esto se sumarían cambios extremos de temperatura que generan estrés en la fauna.

El humedal del parque recrea condiciones naturales y alberga cerca de 10.000 peces, principalmente carpas, cuyos colores y tamaños suelen atraer a los visitantes. Sin embargo, según la entidad, el exceso de alimento no apto altera la calidad del agua y afecta la salud de las especies.

Lorena Andrade, directora de Parques de la Epmmop, explicó que estos productos no forman parte de la dieta adecuada para los peces y pueden provocarles estrés e incluso la muerte. Asimismo, aseguró que existe un programa de mantenimiento permanente y que los informes de calidad del agua cumplen con los estándares establecidos. Hizo, además, un llamado a la ciudadanía para cuidar el espacio y evitar arrojar comida al agua.

El debate por el oxígeno

Voces de Cotocollao cuestionó los informes presentados por la entidad municipal. Según el colectivo, se les entregó un examen de laboratorio que señala un nivel de oxígeno disuelto del 150 %, cifra que, en apariencia, indicaría buenas condiciones.

No obstante, sostienen que la medición fue realizada a las 13:00, cuando la radiación solar está en su punto más alto. “Con el sol de Quito sobre el agua se produce una nata verde que genera oxígeno en exceso, pero en la madrugada las mismas algas consumen todo el oxígeno”, argumentaron.

Esto provocaría episodios de hipoxia durante la noche o primeras horas del día, cuando los peces quedarían prácticamente asfixiados.

Además, señalaron que el análisis fue realizado en septiembre de 2025, por lo que cuestionan si refleja la situación actual de la laguna.

