Fórmula 1: Lewis Hamilton y los cambios con Ferrari para resurgir en 2026

El piloto cambió de ingeniero de pista, de mánager y también va a prescindir de quien le lleva la prensa, tras un 2025 gris

Lewis Hamilton, con 41 años se acerca al retiro, pero antes quiere despedirse bien de Ferrari en la Fórmula 1.

El piloto británico Lewis Hamilton se encuentra realizando muchos cambios antes de que arranque la temporada 2026 de Fórmula 1. El heptacampeón mundial sabe que en su segundo año con Ferrari se juega mucho. A sus 41 años, el de Stevenage no se puede permitir firmar otro año con números mediocres.

Y es que en su estreno ataviado de rojo, en 2025, no consiguió sumar ni un solo podio, y por ende se vio abocado a las cero victorias. A esa ‘debacle’ se suma que su compañero de escuadra, Charles Leclerc, le ganó con claridad y tan sólo se pudo aferrar a la efímera alegría proporcionada por su triunfo en el Sprint de China.

SIR LEWIS HAMILTON ON TRACK IN THE NEW FERRARI. NEW REGULATIONS ARE HERE ❤️ pic.twitter.com/qzHJPrdXxt — sim (@simscircuit) January 23, 2026

Hamilton rompe con su ingeniero de pista

Hoy, de cara al inicio de un curso especial por el revolucionario cambio de normativa, el ‘44’ (# que llevará su monoplaza) decidió ya prescindir de Riccardo Adami, quien ya no será su ingeniero de pista. Eso se pudo apreciar en las pruebas de inicio de temporada en Barcelona, cuando Hamilton contó con los servicios de Bryan Bozzi, el mismo que usa Charles Leclerc.

Según informes preliminares, la Scuderia habría fichado para ese puesto al ingeniero de McLaren, Cedric Michel-Grosjean, todo con el objetivo de mejorarlo en 2026

La tercera ruptura en el entorno de Lewis Hamilton

Según The Independent, Hamilton también está a punto de divorciarse de su responsable de prensa Gabriela Kwaku Yeboah, conocida como Ella. Por otra parte, la ruptura de la que se tiene constancia es con el mánager Marc Hynes. De acuerdo con fuentes allegadas, todos los mencionados son miembros del círculo íntimo del ganador de 105 grandes premios, por lo que se trataría de una revolución en busca de un reinicio que lo haga brillar en la escudería más icónica del Gran Circo.

Finalmente, pero no menos importante, el hasta ahora representante del británico asumió ya un nuevo papel en Cadillac. De acuerdo con Daily Mail Sport, la acción imposibilita que pueda compaginar su labor con el conjunto estadounidense con velar por el porvenir del laureado piloto inglés.

La esperanza de Lewis Hamilton para 2026

Aunque todo parece indicar que Lewis se ha lanzado a una metamorfosis total, lo que si mantiene por ahora en su entorno de confianza más cercano es a su fisioterapeuta, Angela Cullum. Todo ello pensado para ofrecer su mejor versión a los mandos del SF-26. “En la fábrica han hecho un gran trabajo para asegurarse de que el coche sea realmente fiable. El año pasado tuvimos un peor comienzo en los test. Nos veo mejor. Tengo muchas esperanzas de que sigamos así”, explicó el ‘44’ en las últimas pruebas colectivas celebradas en Barcelona.

