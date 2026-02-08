¿Messi cumplió la expectativa? El balance del Partido de la Historia

Buen fútbol, goles y un gran marco de público dejaron un duelo amistoso en el Monumental que quedará en el recuerdo

Lionel Messi fue figura y anotó un gol en el Partido de la Historia.

Lionel Messi anotó un gol, dio una asistencia y deleitó con su juego a unos 55.000 aficionados en el empate 2-2 de la noche del sábado 8 de febrero entre el Inter Miami y el Barcelona SC, en el Estadio Monumental de Guayaquil.

En el balance, el Inter Miami se fue con ventaja en el primer tiempo, después de que Messi abrió el marcador al minuto 31 y luego asistió a Germán Berterame, que anotó a los 45; mientras que el gol de Barcelona había llegado al minuto 41 por parte de Joao Rojas.

Sin embargo, el argentino Tomás Martínez frenó la victoria del club estadounidense y puso el empate casi al final del partido, al minuto 88.

Se cumplieron las expectativas. El trato fantástico del balón desde el botín izquierdo de Messi arrancó más de un aplauso de los fanáticos en el mismo estadio de Barcelona.

Emociones desde el inicio y gol

El partido comenzó con idas y vueltas de ambos equipos, pero con mayor peligro del visitante, con acciones propias de un Messi que aún sostiene la magia y un buen estado físico.

Un tiro libre del astro argentino, con gran colocación a favor de Las Garzas, como también le dicen al Inter Miami, fue bloqueado con acción extremada del portero venezolano José Contreras para rechazar el balón sobre el travesaño.

Pero eso no lo detuvo, pues en otra acción agarró el balón desde fuera del área, burló a todo rival que intentó cruzarse en su camino y con remate de izquierda y a media altura anotó un hermoso tanto, que celebraron hasta los mismos barcelonistas, que lucieron el color amarillo en sus camisetas, pero con la fotografía de Messi.

Barcelona reaccionó y empató, tras un tiro de esquina ejecutado por el juvenil Johan García, que superó al portero y el balón cayó preciso para el remate con golpe de cabeza del atacante Rojas.

Un 'probada' de lo que será el Mundial

Lionel Messi en acción ante Barcelona SC en el Monumental. Miguel Canales

Más allá de un amistoso, el partido con Barcelona SC resultó un partido con gran exigencia para el atacante, quien continúa en su afán por llegar con Argentina a defender en el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México, en junio próximo, el título que ganó en Catar 2022.

El sábado, Messi salió del partido al minuto 58 y en su lugar ingresó el atacante uruguayo Luis Suárez.

Por parte de Barcelona, disputó el goleador argentino Darío Benedetto, que ingresó al minuto 64, y que es una de las esperanzas del cuadro canario para triunfar el próximo 18 de febrero en el partido contra Argentinos Juniors por la segunda fase de la Copa Libertadores.

Tras la salida de Messi, Benedetto pasó a ganarse los aplausos de los aficionados que esperaban con ansias el empate.

El Inter Miami cerró su gira por Sudamérica, que la comenzó con una derrota por 3-0 ante el Alianza Lima, de Perú, y luego ganó por 2-1 en su visita al Atlético Nacional de Colombia.