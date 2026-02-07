Messi con Damián Díaz y el misterio de por qué no habló con Beccacece

Messi y el Kitu Díaz se reencontraron en Guayaquil en una postal rosarina que emocionó y se volvió viral

Lionel Messi volvió a ser noticia en Ecuador, pero esta vez no fue por una gambeta ni por un gol imposible. En su llegada a Guayaquil, el capitán del Inter Miami protagonizó un encuentro cargado de simbolismo que rápidamente se tomó las redes. En el hotel Oro Verde recibió la visita de Damián “Kitu” Díaz, actual jugador de Guayaquil City, en una postal que mezcló nostalgia, identidad y respeto.

El encuentro se dio el sábado 7 de febrero y tuvo testigos de lujo: los hijos del Kitu, quienes compartieron un momento íntimo con el mejor jugador del mundo. Sonrisas, fotos y una cercanía poco habitual marcaron una escena que trascendió lo deportivo. Díaz fue quien inmortalizó el momento en redes sociales y las imágenes se viralizaron de inmediato, generando reacciones tanto en Ecuador como en Argentina. A la reunión también se sumó Rodrigo De Paul, cerrando un auténtico cruce rosarino en suelo ecuatoriano.

El encuentro de Díaz y Messi

Los Díaz y Lionel Messi en su paso por Guayaquil. Cortesía

Messi y Díaz comparten más que la nacionalidad. Ambos nacieron en Rosario, ciudad que respira fútbol y rivalidades eternas. El Kitu se formó en Rosario Central; Messi, en Newell’s Old Boys. Veredas opuestas, escudos enfrentados, pero una misma raíz. Esta vez, la histórica rivalidad quedó de lado para darle paso a una muestra de camaradería que fue aplaudida por los hinchas.

La escena, sin embargo, abrió otra pregunta en redes: ¿por qué no hubo saludo con Sebastián Beccacece? La respuesta parece estar en una vieja historia nunca confirmada.

Años atrás, el periodista Martín Liberman contó que, previo al Mundial de Rusia 2018, cuando Beccacece era asistente de Jorge Sampaoli, intentó corregir a Messi en un entrenamiento, incluso indicándole cómo ejecutar un tiro libre. El gesto habría incomodado al capitán, quien —según esa versión— pidió que Beccacece no volviera a dirigirle la palabra.

Verdad, exageración o mito urbano, la historia quedó flotando. Lo cierto es que en Guayaquil, Messi eligió reencontrarse con un rosarino de pura cepa. Porque el fútbol, incluso lejos de la cancha, siempre encuentra la forma de escribir sus propias historias.

