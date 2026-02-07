Messi en Guayaquil: avenida Velasco Ibarra soportó tráfico por cierre de av Barcelona

La cantidad de uniformados de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) fue insuficiente para contener a los vehículos

Infracciones como circular en moto sin casco se cometían frente a los miembros de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), en la avenida José María Velasco Ibarra.

Ante los cierres viales en el sector del estadio Monumental, donde este sábado 7 de febrero jugará Lionel Messi, las vías aledañas fueron escenario de congestión vehicular.

La avenida José María Velasco Ibarra, que conecta el sector de Bellavista con el puente de la calle 17, estuvo saturada de automóviles, pasado el mediodía.

Vigilantes de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) intentaban contener la marea de vehículos para que crucen los peatones, mientras las aceras se irrespetaban para hacerlas parqueos.

El número de agentes resultó insuficiente para dirigir el tránsito. Frente a ellos se cometían infracciones como circular en moto sin casco, pero apenas lograban que los autos frenen unos segundos.

La ATM prohibió el paso de vehículos por la avenida Barcelona, entre José Rodríguez Bonín y Velasco Ibarra, aunque eso no inmutó a motociclistas que circulaban a exceso de velocidad entre los hinchas.

También se cerró el acceso a vehículos por el túnel del cerro San Eduardo, por lo que los conductores debían tomar vías alternas, como la avenida Rodríguez Bonín, para ir al suroeste.

Se registra una larga columna para acceder al primer filtro de control hacia el estadio Monumental. Partido de la Historia entre Barcelona SC e Inter Miami iniciará a las 19:00. pic.twitter.com/xxJQcKyleK — Diario Expreso (@Expresoec) February 7, 2026

Hinchas copan la avenida Barcelona

Messi en Guayaquil: Así está el ambiente previo al partido en el estadio Monumental Leer más

Cientos de fanáticos pintaron de amarillo y rosado la avenida Barcelona, mientras hacían filas para ingresar al estadio Monumental.

Ahí, desde las 19:00, se enfrentarán el Inter Miami, de Lionel Messi, y Barcelona Sporting Club.

El encuentro está precedido por presentaciones musicales y otros atractivos para los aficionados, que tendrán la oportunidad única de ver a uno de los futbolistas más importantes de todos los tiempos.

Afuera, los peatones y los conductores disputan su propio partido, para tratar de sobrevivir a la congestión, mientras los agentes de la ATM intentan atajar el tráfico que genera la ilusión de ver a Messi.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!