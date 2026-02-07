Partido de Messi en Guayaquil provoca cierre del túnel San Eduardo: ruta alternativa

También está cerrado al tránsito vehicular la avenida Barcelona, entre José Rodríguez Bonín y José María Velasco Ibarra

El cierre al tránsito vehicular se dio en la vía a Daule, en el sentido hacia el túnel san Eduardo.

El acceso vehicular al túnel San Eduardo, que conecta la vía a Daule con la avenida Barcelona, fue cerrado temporalmente este sábado 7 de febrero debido al partido de Lionel Messi en el Monumental.

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) notificó del cierre, a las 15:00, en sus redes sociales. Ocurrió "como parte de las medidas para mitigar la congestión vehicular por el evento deportivo", se explicó.

Conos unidos con cinta plástica y una patrulla sirvieron para bloquear el paso vehicular en la vía a Daule, en el inicio del viaducto que conduce al túnel, que atraviesa el cerro San Eduardo.

📢Atención conductores: se informa el cierre del túnel San Eduardo, sentido hacia la Av. Barcelona, como parte de las medidas para mitigar la congestión vehicular por el evento deportivo en el Estadio Monumental.



Alternativa al túnel San Eduardo

Si necesita llegar desde la vía a Daule o Los Ceibos hacia el suroeste, tome la avenida del Bombero y luego el intercambiador a la avenida José Rodríguez Bonín.

Recuerde que ingresar a la avenida Barcelona no es opción, debido al cierre que la ATM ejecuta desde la avenida Rodríguez Bonín hasta la avenida José María Velasco Ibarra, a la altura del puente de la calle 17.

El alcalde Aquiles Álvarez anunció que la Policía Nacional asumió el control del tránsito en esta zona, debido a la magnitud del evento.

