  Guayaquil

cierre vía a Daule
El cierre al tránsito vehicular se dio en la vía a Daule, en el sentido hacia el túnel san Eduardo.CORTESÍA DE ATM

Partido de Messi en Guayaquil provoca cierre del túnel San Eduardo: ruta alternativa

También está cerrado al tránsito vehicular la avenida Barcelona, entre José Rodríguez Bonín y José María Velasco Ibarra

El acceso vehicular al túnel San Eduardo, que conecta la vía a Daule con la avenida Barcelona, fue cerrado temporalmente este sábado 7 de febrero debido al partido de Lionel Messi en el Monumental.

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) notificó del cierre, a las 15:00, en sus redes sociales. Ocurrió "como parte de las medidas para mitigar la congestión vehicular por el evento deportivo", se explicó.

Conos unidos con cinta plástica y una patrulla sirvieron para bloquear el paso vehicular en la vía a Daule, en el inicio del viaducto que conduce al túnel, que atraviesa el cerro San Eduardo.

Alternativa al túnel San Eduardo

Si necesita llegar desde la vía a Daule o Los Ceibos hacia el suroeste, tome la avenida del Bombero y luego el intercambiador a la avenida José Rodríguez Bonín.

Recuerde que ingresar a la avenida Barcelona no es opción, debido al cierre que la ATM ejecuta desde la avenida Rodríguez Bonín hasta la avenida José María Velasco Ibarra, a la altura del puente de la calle 17.

El alcalde Aquiles Álvarez anunció que la Policía Nacional asumió el control del tránsito en esta zona, debido a la magnitud del evento.

