  Guayaquil

policías en avenida Barcelona
Agentes de la Policía Nacional ejecutan controles para garantizar la seguridad de los asistentes al denominado Partido de la Historia, que será protagonizado por Lionel Messi.CORTESÍA DE ATM

Tránsito por el partido de Messi: Control estará a cargo de la Policía, no de la ATM

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, dijo que la disposición se da en la avenida Barcelona, cerca del estadio Monumental

El control del tránsito en la avenida Barcelona, en el suroeste de Guayaquil, está a cargo de la Policía Nacional este sábado 7 de febrero. El motivo: la gran afluencia que se espera por Lionel Messi.

"Informamos que, por hoy, el tránsito en la avenida Barcelona estará a cargo de la Policía Nacional, por disposición de la propia institución", anunció en su cuenta de la red social X, el alcalde Aquiles Álvarez.

Esta decisión responde "al operativo de seguridad por la presencia de Messi en el país", explicó el alcalde en la publicación.

Mientras, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), que tiene la competencia del control del tránsito en la ciudad, indicó que sus uniformados "brindan asistencia y gestionan la movilidad en el sector".

Cierre de avenida Barcelona por Messi

Desde las primeras horas del sábado, la ATM dispuso el cierre al tránsito vehicular en la avenida Barcelona.

La prohibición temporal de circular va desde la avenida José Rodríguez Bonín hasta la avenida José María Velasco Ibarra (puente de la 17).

La lluvia que cayó desde la noche del viernes, hasta aproximadamente las 10:00 del sábado, frenó la afluencia masiva de hinchas en las primeras horas de la jornada deportiva.

En los exteriores del estadio Monumental habrá un festival para los aficionados y el punto culminante de la jornada será el partido del Inter Miami, con Messi como protagonista, a las 19:00.

