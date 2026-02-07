Partido de Messi en Guayaquil: Así son los desvíos de la ATM en la avenida Barcelona

Los conductores deberán buscar rutas alternas para llegar al estadio Monumental, donde se disputará el Partido de la Historia

Personal de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) cerró al tránsito vehicular algunas intersecciones cercanas al estadio Monumental, donde jugará Lionel Messi.

Mañana lluviosa la de este sábado 7 de febrero en Guayaquil. Y una mediática jornada de fútbol será la que se viva en el estadio Monumental, al suroeste de la ciudad, por la presencia de Lionel Messi.

Esto llevó a que la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) cierre al tránsito vehicular al menos cuatro puntos de la avenida Barcelona, según se informó en sus cuentas de redes sociales.

Los cierres se dan en el tramo comprendido entre la avenida José Rodríguez Bonín, desde el redondel junto a la Policía Judicial (PJ), hasta la avenida José María Velasco Ibarra, a la altura del puente de la calle 17.

No habrá circulación de vehículos motorizados en los siguientes puntos:

Puente Patria (avenida Carlos Gómez Rendón)

Puente peatonal junto al estadio

Puente vehicular de la avenida José María Velasco Ibarra

Avenida José María Velasco Ibarra

Se recomienda acudir con tiempo al estadio, buscar vías alternas y lugares cercanos para estacionar y así evitar molestias o quedar atascado en la congestión que se prevé exista durante la jornada.

📢Por el evento deportivo “Partido de la Historia” en el Estadio Monumental, se ejecuta el cierre vehicular de la Av. Barcelona, en el tramo comprendido entre la Av. Rodriguez bonin (redondel de la PJ) y la Av. José María Velasco Ibarra (puente de la 17ava).



Programación para el partido de Messi en Guayaquil

La jornada empezará desde las 10:00, con el evento para hinchas que habrá en la explanada del estadio, hasta las 17:00.

Las puertas del Monumental se abrirán a las 14:00. El partido está programado para las 19:00.

Habrá presentaciones musicales con artistas como Johann Vera y Gerardo Morán.

Para quienes no vayan al estadio, podrán ver el partido a través de la señal de El Canal del Fútbol (ECDF).

