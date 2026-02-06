Messi en Guayaquil: horarios y cierres viales previo al duelo ante Barcelona SC

El Partido de la Historia se jugará en el estadio Monumental e Inter Miami es comandado por la figura argentina

La Perla del Pacífico será este sábado 7 de febrero el epicentro del fútbol mundial. El Estadio Monumental abrirá sus puertas para un evento que ya ha sido bautizado como El Partido de la Historia. El ídolo del Ecuador, Barcelona Sporting Club, recibe al Inter Miami de Lionel Messi, en un duelo que promete emociones mucho más allá de los 90 minutos de juego.

La delegación del Inter Miami, dirigida por Javier Mascherano, ya tiene su base de operaciones en Guayaquil. El astro argentino y sus compañeros, incluyendo a figuras como Luis Suárez y Rodrigo De Paul, se hospedan en el Hotel Oro Verde, en el centro de la ciudad. Se han reportado cientos de aficionados haciendo vigilia en las afueras del hotel con la esperanza de ver, aunque sea por un segundo, al actual campeón de la MLS y del mundo.

Cronograma y show de El Partido de la Historia



El evento no es solo fútbol; es un espectáculo integral. Las actividades en el estadio arrancarán temprano para los afortunados que adquirieron sus boletos:

Esta fue la ultima ocasión que Messi jugó con Argentina en Ecuador previo al Mundial 2022. Cortesía

10:00-17:00: Fan fest en la explanada del Monumental

14:00: Apertura de las puertas del estadio

19:00: Inicio del partido (Hora de Ecuador)

Artistas nacionales e internacionales en el Monumental



Johann Vera

Gerardo Morán

Paolo Plaza

José Victoria - 3 Banderas

Almighty

Manuela Morales

Blessd / Show de medio tiempo

Control vial para El Partido de La Historia



La Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) dispuso que el flujo vehicular en la Av. Barcelona se mantendrá habilitado, lo que también descarta el desvío de buses urbanos.

Existirán cambios únicamente, en caso de ser necesario, de acuerdo con el comportamiento del flujo vehicular y peatonal.

¿Dónde ver el partido Inter Miami vs Barcelona SC?



Si no lograste conseguir una entrada (cuyos precios oscilaron entre los $40 para generales y los $550 para la exclusiva "Messi Experience"), podrás seguir la transmisión en vivo por medio de la señal exclusiva de El Canal del Fútbol (ECDF) para todo el territorio ecuatoriano.

