Explosión Azul 2026: ¿Emelec hará su presentación y la Copa del Pacífico?

En medio de una intervención, el Bombillo aún deja dudas de las actividades que se realizarán previo al inicio de LigaPro

Emelec aún no logra estabilizarse. En medio de una pretemporada que no se está realizando adecuadamente, el equipo eléctrico transcurre por horas decisivas con el mandato temporal del representante legal Jorge Luis Sánchez Cobo, quien firmó la convocatoria a la asamblea de elecciones para el 21 de febrero.

Esta decisión es un paso más para encontrar luz al final de túnel. Sin embargo, el Bombillo sigue sin contratar refuerzos, su plantel está reducido (13 jugadores) y solo realizan una jornada de entrenamientos matutinos, debido a la carencia de requerimientos básicos para cumplir una apropiada preparación para afrontar la LigaPro. Lo que hay en el polideportivo de Samanes (norte de Guayaquil) no alcanza.

La incertidumbre es permanente en la institución azul. A la interna del plantel, además de convivir con sueldos impagos, tampoco conocen cuándo se realizará la Explosión Azul (si es que llega a realizarse), o si al menos recibirán uniformes nuevos para esta temporada.

Las elecciones de Emelec se llevaron a cabo el 27 de febrero de 2025, en el estadio George Caowell. CORTESIA

Extraoficialmente también toma fuerza el rumor de que el estratega Guillermo Duró no continuará. En la entrada al complejo de entrenamiento ha sido abordado por la prensa, pero el argentino se ha negado a hablar.

El llamado del interventor, quien fue designado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), es el inicio de un proceso que recién finalizará en marzo. Es decir, el equipo azul jugaría mínimo dos fechas del torneo (que iniciará el 20 de febrero) sin haberse consolidado una directiva.

Y hay que considerar la posibilidad de que en el camino existan acciones de protección o un segundo llamado a elecciones por falta de cuórum en el primer llamado, lo que retrasaría el desarrollo de los comicios en Emelec.

Sin Explosión Azul y tampoco Copa del Pacífico2026

Por ahora, en medio de toda la crisis administrativa, financiera y deportiva, el Bombillo no da a conocer ningún detalle para presentar sus nuevas figuras e incluso podría existir la posibilidad que no haya, debido a que no dan los tiempos para la oficialización de un nuevo directorio.

Cuando aún estaba Jorge Guzmán al mando del club se habló de la elaboración de la Copa del Pacífico, pero todo quedó en pausa, tras su salida. Este torneo de pretemporada iba a ser en Guayaquil y, según información que circula en redes sociales, estaba previsto empezar el 8 de febrero y terminará el 15 del mismo mes, teniendo a Emelec (anfitrión), Liga de Portoviejo, Guayaquil City y 9 de octubre, habrían sido los participantes.

