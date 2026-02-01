Barcelona SC: La teoría que ilusiona a los hinchas tras perder en la Noche Amarilla

Los aficionados del Ídolo recuerdan lo que ocurrió en una temporada anterior, en donde también cayeron en la presentación

El Estadio Monumental fue una fiesta. Más de 60 mil almas pintaron de amarillo las gradas del Coloso de El Salado para la edición 2026 de la Noche Amarilla. Y aunque el marcador final no fue el esperado, la historia reciente del Ídolo invita a los más cabalísticos a sonreír: la última vez que Barcelona perdió en su presentación, terminó alzando el título de la LigaPro.

Lea también: Tottenham vs Manchester City HOY: Hora y canales dónde ver EN VIVO la Premier League

En lo futbolístico, Guayaquil City no fue un invitado de piedra. Los ciudadanos arruinaron el festejo con un planteamiento ordenado que selló Edison Mero con un zapatazo imparable para el portero José David Contreras.

Sin embargo, tras el pitazo final y el sabor amargo de la derrota (0-1), surgió el dato que ya circula entre el ambiente futbolero amarillo: en 2020, Barcelona también perdió su Noche Amarilla, ante Delfín, y terminó esa temporada dando la vuelta olímpica en el Estadio Casa Blanca contra Liga de Quito. Fue un momento histórico.

Acción del partido amistoso de fútbol Ecuador: Barcelona SC vs Guayaquil City. Carlos Klinger

Champions League: Definidos los cruces de los playoffs, donde juegan los ecuatorianos Leer más

Coincidencias que generan ilusión en Barcelona SC 2026

En aquella ocasión, en donde la estrella invitada fue el italiano Alessandro Del Piero, el marcador fue a favor de los cetáceos con la mínima diferencia (1-0). Los manabitas llegaban siendo campeones de la edición 2019 de la LigaPro.

Este nuevo comienzo de temporada origina expectativa, por eso el respaldo masivo en el Monumental el pasado sábado 31 de enero. Este año, en relación al último campeonato de los toreros, también coinciden en que estrenaron entrenador (en 2020 fue Fabián Bustos).

Para el equipo dirigido por el técnico César Farías, el camino al título parece haber comenzado con el pie izquierdo en el marcador, pesar de ser en un encuentro amistoso en su estadio. El destino a favor en las estadísticas.

"La última vez que Barcelona perdió en la Noche Amarilla fue en el 2020, y ese año quedó campeón" pic.twitter.com/eQIAqfIKwL — Fútbol 17 ⚽ (@Futbol17_ec) February 1, 2026

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!