Tottenham vs Manchester City HOY: Hora y canales dónde ver EN VIVO la Premier League

Los dirigidos por el técnico Pep Guardiola tienen la dura tarea de sacarle puntos como visitantes y evitar alejarse del líder

Este domingo 1 de febrero, el Tottenham Hotspur Stadium será el escenario de un duelo de realidades opuestas en la jornada 24 de la Premier League. Mientras el Manchester City llega con la obligación de no perderle pisada al Arsenal en la lucha por el título, los Spurs intentarán dar el golpe para salir del bache en el torneo doméstico.

Lea también: Emelec: Los candidatos confirmados para la presidencia ¿Cuándo son las elecciones?

El equipo de Pep Guardiola arriba a la capital tras sacudirse una racha negativa con un sólido 2-0 ante los Wolves. Para los "Citizens", los tres puntos son vitales si quieren mantenerse al acecho del liderato.

Por su parte, el Tottenham vive una temporada de contrastes. Aunque su andar en la Champions League ha sido brillante, en la Premier encadenan cinco partidos sin sumar de a tres. Sin embargo, su posición en la zona baja de la tabla es engañosa: el plantel tiene la jerarquía suficiente para complicar a un City que ha mostrado tramos de irregularidad este año.

La última vez Tottenham le ganó a Manchester City el 23 de agosto de 2025. CARL RECINE

El muro y la magia de Londres: El Tottenham apuesta a la solidez de Cristian "Cuti" Romero, baluarte defensivo y amenaza constante en el juego aéreo. En la creación, todas las miradas apuntan a la inventiva de Mohammed Kudus y la dinámica de Xavi Simons, piezas fundamentales para alimentar el volumen ofensivo de los locales.

"Kendry Páez tiene más noches que Batman": Lo que revelan tras fichar con River Plate Leer más

La artillería de Manchester: El City confía en el instinto voraz de Erling Haaland, su principal argumento para pelear el campeonato. Estará respaldado por la movilidad de Phil Foden y el equilibrio de Tijjani Reijnders. No obstante, el factor X sigue siendo Rayan Cherki, el máximo asistente del equipo, quien junto a Matheus Nunes buscará romper el bloque defensivo londinense.

¿En dónde ver EN VIVO el duelo entre Tottenham y Manchester City?

Este compromiso, por la jornada 24 de la liga inglesa podrá ser disfrutado por todos los hinchas en Sudamérica en las señales de ESPN y su plataforma en Disney+ Premium. Será desde las 13:30 (ARG, URU, CHI) y 11:30 (ECU, COL, PER).

EN VIVO | Tottenham y Manchester City

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!