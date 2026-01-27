Expreso
Christian Nasuti
Christian Nasuti estará bajo la dirección técnica del Bombillo, como DT interino.cortesía

Cristian Nasuti, nuevo director deportivo de Emelec: Se revela la razón del cambio

El Tano ahora asume otro cargo en el Bombillo. El representante legal temporal, Jorge Luis Sánchez, ordenó el cambio

El Club Sport Emelec ha tomado medidas para dar orden a su estructura administrativa en un momento de transición clave. A través de un comunicado, emitido por las redes sociales, la institución guayaquileña informó que, ante la vacancia en la dirección deportiva, el exdefensor Cristian Nasuti asumirá el liderazgo de esta área de manera temporal.

La designación, ratificada por el representante legal temporal Jorge Luis Sánchez, tiene como propósito fundamental garantizar la continuidad y el fortalecimiento del proyecto futbolístico actual.

Con este movimiento, la dirigencia busca que la planificación del equipo no se detenga, manteniendo la gestión estrictamente alineada con los valores y la identidad histórica que caracterizan al Bombillo.

Christian Nasuti
Nasuti (i) y Óscar Bagüí direccionaron a Emelec de forma interina.cortesía
Esta decisión responde a una urgencia organizativa mientras el club define su estructura definitiva. Al poner al frente a una figura de la trayectoria de Nasuti, Emelec intenta proyectar estabilidad y profesionalismo, asegurando que el área deportiva mantenga su rumbo operativo mientras se resuelve la designación oficial y permanente del nuevo director deportivo.

¿Qué hacía antes Nasuti en Emelec?

Nasuti, quien además fue figura de la defensa del equipo años anteriores, se desempeñaba como director de las formativas del club desde hace dos temporadas. Asimismo, el Tano también ocupó de manera interina el cargo de entrenador del equipo principal cuando salió Jorge Célico. Estuvo al mando en 4 partidos: ganó 2, empató 1 y perdió 1.

