La Noche Amarilla: Origen, historia y todas las estrellas invitadas por Barcelona SC

La fiesta del Ídolo inició en los 90's y hoy es más que una presentación o un partido de fútbol. Conoce cómo se fue dando

En 2006 se jugó la Tarde Amarilla entre Barcelona y la selección de Ecuador.

Lo que comenzó en 1994 como una sencilla reunión para presentar el uniforme de Barcelona Sporting Club, se ha transformado en un fenómeno cultural y deportivo que paraliza al país. Esta fiesta, que cumple 31 años, no solo es el reencuentro de jugadores con la hinchada, sino también un evento sin precedentes que ha tenido a figuras históricas del fútbol mundial.

La Noche Amarilla no es solo un partido de fútbol; es el termómetro emocional de la afición más grande de Ecuador. Desde su génesis a mediados de los años 90, este acto ha pasado de ser una discreta ceremonia a un espectáculo de nivel internacional que combina música y pirotecnia.

El origen de esta tradición se remonta a 1994. Bajo la presidencia de Isidro Romero Carbo, la primera "Noche Amarilla" ni siquiera se jugó en una cancha; se realizó en un hotel de Guayaquil y consistió únicamente en mostrar la indumentaria de la temporada.

Barcelona SC tuvo su primera presentación de equipo en la temporada 1994. CORTESIA

Para 1995, el evento ganó complejidad al dividirse en dos días: una gala en el Teatro Centro de Arte para presentar la plantilla y, al día siguiente, un partido amistoso en el estadio Monumental frente al América de Cali. Los colombianos ganaron 1-3.

No fue sino hasta 1996 cuando se estableció el formato que conocemos hoy: espectáculo y fútbol en una sola jornada nocturna en el Estadio Monumental, estrenándose con un empate ante el Gremio de Porto Alegre y la presentación del camerunés Cyrile Makanaky.

La Noche Amarilla 1995, la primera en donde se jugó un partido amistoso. CORTESIA

A partir de 2016, la directiva de Barcelona, en ese momento con la presidencia de José Francisco Cevallos, decidió elevar la vara y convertir la Noche Amarilla en un hito global al invitar a una figura de renombre internacional para vestir la camiseta del Ídolo por una noche.

Barcelona SC y todas sus estrellas invitadas en las Noches Amarillas

2016 - Ronaldinho: El astro brasileño inició esta era dorada. Su presencia recaudó más de un millón de dólares y dejó imágenes icónicas, como el árbitro pidiéndole un autógrafo en plena tarjeta amarilla.

2017 - Diego Forlán: El "Cachavacha" uruguayo aportó clase y anotó en la victoria 3-0 ante Juan Aurich.

2018 - Kaká: El último brasileño en ganar un Balón de Oro brindó un show inolvidable, marcando dos goles en una goleada 6-2 frente a Sport Boys.

2019 - Andrea Pirlo: La elegancia italiana llegó al puerto. Pirlo deslumbró con su visión de juego ante Alianza Lima.

2020 - Alessandro Del Piero: "Pinturicchio" fue el invitado de honor en una noche donde, a pesar de la derrota ante Delfín, la hinchada vibró con la leyenda de la Juventus.

2021 - Javier Mascherano: Marcó un hito triste pero histórico: fue la primera edición sin público debido a la pandemia del COVID-19.

Ronaldinho jugó con la camiseta 91 de Barcelona Sporting Club. ARCHIVO

2022 - Carlos Tévez: El "Apache" trajo su garra argentina al Monumental, en una noche donde el aforo aún era limitado.

2023 - Sergio 'Kun' Agüero: Pese a su retiro por problemas cardíacos, el 'Kun' jugó unos minutos y realizó un 'streaming' en vivo desde la cancha, modernizando el evento.

2024 - Un año atípico: Debido a situaciones de seguridad en el país, el evento no tuvo una estrella extranjera central en Guayaquil (se jugó en New Jersey, Estados Unidos y en Quito).

2025 - Carles Puyol y David Trezeguet: Para el año del centenario, la fiesta se expandió. Puyol fue la estrella en el Monumental, mientras que el franco-argentino Trezeguet engalanó la edición en Quito.

Barcelona SC y las particularidades y datos curiosos de la Noches Amarillas

El dorsal del invitado: Desde la llegada de Ronaldinho, la estrella invitada utiliza un número que representa los años de vida del club (ej. Ronaldinho usó la 91, Agüero la 98, y Puyol la 99/100).

La "Tarde Amarilla": En 2010, debido a problemas con el sistema de iluminación del estadio, el evento tuvo que realizarse en horario vespertino.

Más que fútbol: Artistas como Nacho, Greeicy Rendón, Nicky Jam y Jessi Uribe han sido parte de los shows musicales, demostrando que la Noche Amarilla busca ser un producto de entretenimiento integral.

El próximo 31 de enero, luego del año del centenario, Barcelona ha logrado que la Noche Amarilla sea una marca registrada del fútbol sudamericano, un evento donde la ilusión de la nueva temporada se mezcla con la nostalgia de ver a los mejores de la historia vestir, aunque sea por 90 minutos, la camiseta del equipo más popular del país. No obstante, en 2026 será la edición que corte la línea de tiempo y no haya una figura invitada.

