Félix Torres
El defensor ecuatoriano debutó en los 'colorados' con gol.Cortesía

Félix Torres soñó con debutar con gol y lo cumplió en Inter de Porto Alegre | Video

Algunas de las primeras palabras de Félix Torres tras su debut en el Inter de Porto alegre

Con pie derecho. Así inició el ecuatoriano Félix Torres, una nueva ruta en el fútbol brasileño con la camiseta de Inter de Porto Alegre, equipo que le abrió las puertas tras un último mal periodo con Corinthians. Solo 27 minutos le bastaron para empezar a pisar fuerte.

"Muy feliz, vamos por más", fueron las primeras palabras del tricolor luego de la victoria 2-0 frente a Inter de Santa Maria, en la cuarta fecha del torneo Gaucho (campeonato estadual). En este cotejo ingresó al 64' por el zaguero argentino Gabriel Mercado y anotó el segundo tanto de su equipo instantes previos a la finalización (90'2).

Las declaraciones de Félix Torres, defensor de Internacional

"Yo soñé este momento que estoy pasando. Soñé que iba a hacer un gol en mi estreno y llegó ahora... Gracias a Dios logré anotar y aquí comienza mi historia", declaró Torres, con evidente alegría en su rostro.

felix torres gol inter de porto alegre
Félix Torres firmó por una temporada a préstamo con Inter de Porto Alegre.CORTESIA

"Soy un jugador que ayuda al equipo defendiendo y también haciendo goles", agregó el seleccionado de la Tri.

En su presentación con los colorados, el exBarcelona, manifestó que trabajará mucho para "hacer feliz a la hinchada del Inter". Esto, tras una reciente temporada en donde perdió espacio, se lesionó y tuvo un desmejorado nivel con el Timão. Llegó al conjunto colorado sin jugar 7 partidos seguidos.

Ahora, el defensa de 29 años, encamina un nuevo periodo con mayor protagonismo y expectativas. Es más, ya empieza a pensar en el próximo duelo, el Clásico de Porto Alegre contra Gremio, el próximo domingo.

"Los clásicos son para ganarlos", afirmó Torres en un video publicado por el club ayer. "Será una sensación muy bonita. Jugar un clásico es muy diferente, así que, desde ahora, ya estamos pensando en eso. Hay que trabajar estos días y salir enfocados para dar todo dentro del campo", complementó el ecuatoriano.

Así fue el gol de Félix Torres con Internacional de Porto Alegre

