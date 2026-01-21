Historial de César Farías: Sanciones, peleas y polémicas del nuevo DT de Barcelona SC

El técnico venezolano regresa al Ecuador tras su sanción en Aucas. Conozca los eventos más controversiales de su carrera

César Farías aterriza en Ecuador con un currículum tan brillante como explosivo. El estratega venezolano, conocido por su fuerte carácter, asume el mando de Barcelona SC en medio de una gran expectativa. Sin embargo, su trayectoria está marcada por episodios que han generado controversia mundial.

(Le puede interesar: Champions League: Gol de Moisés Caicedo para la victoria del Chelsea (Video))

Golpes a dos jugadores del Delfín

😱DE LOCOS🇻🇪



La reacción violenta de César Farías sobre Juan Pablo Ruiz y Brian Oyola que le costó la expulsión



pic.twitter.com/eyM5FxqSTJ — KCH RADIO 90.9FM (@kchradio) June 11, 2023 ID:

Su salida de Ecuador en 2023 fue grave. Mientras dirigía a Aucas, Farías perdió los papeles y agredió físicamente a dos jugadores de Delfín, Juan Ruiz Gómez y Brian Oyola. Este incidente le costó una histórica sanción de 14 meses y su despido inmediato.

Escándalo en aeropuerto de Bolivia

Salió a la luz el video donde el seleccionador de Bolivia, César Farías, da una patada a Adolfo Fernández luego de una discusión en la terminal del aeropuerto de Viru Viru el 1 de octubre. El hecho generó polémica e incluso una demanda que no prosperó en contra del DT. pic.twitter.com/AyEh2dTOb9 — Víctor Quispe Perca (@EstadisticoBo) October 29, 2018 ID:

César Farías en Barcelona SC: el plan para 'limpiar' la plantilla Leer más

Durante su etapa en Bolivia, el técnico también protagonizó escenas lamentables. En 2018, un video captó el momento en que Farías propinó una patada a un aficionado del club Bolívar en el aeropuerto de Santa Cruz. La agresión física empañó su gestión en el Altiplano.

Señalamientos graves en la Verde

En la selección de Bolivia, el escándalo no fue solo físico. En 2020, Farías fue acusado ante la FIFA por presuntamente presionar a futbolistas para que firmaran con una agencia de representación específica. Si no aceptaban dichas condiciones, los jugadores supuestamente quedaban fuera de las convocatorias nacionales.

RELACIONADAS Anulan directorio de Emelec y crece el temor por sanciones deportivas y legales

Puñetazos en el fútbol mexicano

César Farías y su polémica en 2014 contra el cuerpo técnico y jugadores del Cruz Azul. CORTESIA

México tampoco escapó de su temperamento. En 2014, cuando comandaba a Xolos de Tijuana, Farías se vio envuelto en una gresca contra el cuerpo técnico de Cruz Azul. El intercambio de golpes tras un partido de la opa de Campeones de la Concacaf reafirmó su fama de hombre sumamente conflictivo.

Choques constantes con técnicos rivales

El venezolano suele chocar con otros entrenadores de renombre. Sus discusiones con Gerardo 'Tata' Martino en 2011 y su altercado con Fernando Gago en Copa Libertadores 2023 demuestran que no rehúye al conflicto. Ahora, Barcelona SC espera que su intensidad se transforme solo en títulos locales.

¿Quieres leer EXPRESO sin restricciones? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!