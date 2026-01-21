César Farías en Barcelona SC: el plan para 'limpiar' la plantilla

La dirigencia de Barcelona SC hizo la limpia antes del arribo del DT y apuntó al proyecto 2026

El 21 de enero de 2025 no fue un día cualquiera en Puembo. No hubo fuegos artificiales ni discursos grandilocuentes, pero sí una señal clara: César Farías ya estaba al mando de Barcelona SC. El entrenador venezolano llegó cuando la casa ya había sido barrida. La dirigencia hizo la limpia antes de abrirle la puerta: el camerino quedó sin ruidos, sin nombres que ya no encajaban en el proyecto 2026.

RELACIONADAS César Farías llegó a Quito para firmar con Barcelona SC y asumir la temporada 2026

Farías, que venía trabajando a la distancia, encontró un equipo depurado. Algunos sabían que su ciclo estaba terminado por conflictos internos; otros, porque el rendimiento no alcanzó. Cuando el DT pisó el complejo, ya no estaban Octavio Rivero, Ignacio de Arruabarrena, Janner Corozo, Javier Arreaga y varios más. El mensaje fue directo: en Barcelona no hay espacio para la duda.

Matías Martínez firmó contrato por un año con Barcelona SC. CORTESIA

Farías y sus ganas de poder estar en Barcelona SC

Agenda completa de partidazos en UEFA Champions League este miércoles 21 de enero Leer más

Lo que sí encontró fue una base nueva, moldeable. José Gabriel Cevallos llegó para custodiar el arco; Carlos Medina, Brian Quintero y Javier Báez aparecieron como opciones en la zaga; Jonathan Perlaza y Jonnathan Mina para recorrer la banda; Jordán Medina y Tomás Martínez para dar orden en la mitad; y Sergio Núñez como carta ofensiva.

Farías habló con emoción y memoria. “No es un paso cualquiera”, dijo. “Es una responsabilidad con la historia de este gigante de América”. Recordó a su padre en aquella final de Libertadores ante Vasco da Gama y a ese Barcelona campeón en Brasil que marcó su adolescencia. Para él, esto no es solo fútbol: es herencia.

Jonnathan Mina, nuevo lateral izquierdo del Ídolo. @BarcelonaSC

El DT quiere una hinchada que juegue. Que no sea público, sino parte del equipo. Y dejó abierta una ilusión más: Darío Benedetto. Lo dirigió joven en Tijuana y no escondió el deseo. “Sería el muñeco que le regalaríamos al pueblo”, soltó. En Barcelona, la reconstrucción ya empezó, y Farías llegó para ponerle alma.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!