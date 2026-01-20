Agenda completa de partidazos en UEFA Champions League este miércoles 21 de enero

Repasa los horarios y duelos clave, donde gigantes europeos buscan asegurar su clasificación directa a los octavos finales

La acción de la UEFA Champions League continúa este miércoles 21 de enero con duelos que definirán el futuro de varios gigantes europeos. El FC Barcelona de Hansi Flick visita al Slavia Praga con la firme intención de sumar tres puntos vitales. Tras una fase de grupos irregular, los culés necesitan imponer su jerarquía técnica en territorio checo para escalar posiciones en la tabla general.

Atlético de Madrid afronta un infierno en Estambul

Atlético de Madrid, dirigido por Diego Simeone, se desplaza hasta Turquía para medir fuerzas ante el aguerrido Galatasaray. El estadio Rams Park promete ser una olla a presión donde los colchoneros deberán mostrar su mejor versión defensiva si desean salir ilesos de esta complicada visita.

El Chelsea quiere brillar ante su gente en Londres

Moisés Caicedo le gana un cruce al delantero Ademola Lookman, del Atalanta. EFE

Stamford Bridge abre sus puertas para recibir el enfrentamiento entre Chelsea y el Pafos FC. Los Blues parten como favoritos absolutos en este duelo, buscando una victoria contundente que les permita consolidar su camino hacia la clasificación directa en esta vibrante competición.

Bayern Múnich recibe al Union Saint-Gilloise en casa

La maquinaria bávara vuelve a la acción en el Allianz Arena frente al conjunto belga Union Saint-Gilloise. El Bayern Múnich confía en su poderío ofensivo para dominar el encuentro desde el silbatazo inicial, intentando evitar sorpresas ante un rival que llega con mucha ilusión.

Juventus y Benfica protagonizan un choque de gigantes

Turín será el escenario de uno de los partidos más equilibrados y tácticos de la jornada europea. La Juventus recibe al Benfica en un duelo con aroma a final, donde ambos clubes históricos pondrán a prueba sus estrategias para no ceder terreno en Europa.

