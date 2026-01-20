Emelec sin directiva: los pasos para elegir al nuevo presidente del Bombillo

Emelec se encuentra en acefalía y tendrá un interventor, luego de que el Viceministerio del Deporte resolvió declarar la nulidad del directorio encabezado por Jorge Guzmán. Dicho interventor asumirá el control total del club eléctrico mientras se convoca a nuevas elecciones, explicó el jurista deportivo Giovanny Cárdenas.

El Viceministerio concluyó que el proceso eleccionario realizado en febrero de 2025 carece de validez legal. La autoridad deportiva determinó que existió una “desviación de poder” y que faltaron requisitos esenciales en el registro de la directiva de Guzmán.

Emelec iniciará la LigaPro 2026 con tres puntos menos, debido a una sanción por deudas económicas.

Con la anulación del directorio, el Bombillo queda sin presidente y deberá ser liderado por un interventor, figura que será designada por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF). No obstante, su nombramiento deberá contar con la aprobación del Viceministerio del Deporte para que pueda ejercer sus funciones.

Interventor de Emelec asumirá funciones plenas de presidente

Cárdenas, también exviceministro de esta cartera de Estado, aclaró que el interventor no será solo un administrador de transición hacia las nuevas elecciones, sino que asumirá las responsabilidades del principal mandamás del club.

“Él reemplaza a la principal figura directiva. Si el club tiene compromisos con acreedores, él es el responsable de resolverlos. No puede dejarlo a la deriva y sería inverosímil que solamente esté para convocar elecciones. Dentro de sus funciones está solucionar esos problemas. Por eso debe llegar alguien capaz”, recalcó Cárdenas.

De acuerdo con la normativa, deberá convocar a elecciones en un plazo de 90 días, con la posibilidad de solicitar una prórroga de otros 90 días si fuese necesario, sin descuidar la economía del club. Los nuevos comicios tendrán que realizarse mediante asamblea general.

Emelec arranca la LigaPro con puntos menos por obligaciones impagas

Más allá del aspecto electoral, el reto del interventor será resolver las deudas que ahogan a Emelec. El Bombillo ya fue sancionado y arrancará el torneo ecuatoriano con tres puntos menos, castigo impuesto por la Ecuafútbol debido a obligaciones impagas con acreedores.

Deudas y sanciones ponen en jaque el futuro deportivo del Bombillo

Además, la FEF advirtió que de no cumplirse otros pagos pendientes, el club eléctrico perderá seis puntos adicionales por reincidir en faltas de pago.

Entre los acreedores figuran los clubes Guayaquil City e Independiente del Valle; los exjugadores Jhon Sánchez, Aníbal Leguizamón, Tommy Chamba, Gilmar Napa y Elkin Muñoz; así como los extrabajadores Agustín Corcoglioniti y José Chiriboga.

A esto se suman 10 prohibiciones impuestas por la FIFA, que bloquean la inscripción de fichajes. La única vía para levantarlas es el pago de las deudas antes del inicio de la LigaPro de 2026, programado para el 20 de febrero.

Solamente así Emelec podrá registrar a sus refuerzos: Maikel Uriarte, Milton Cagua, Andrés Viteri y Miller Bolaños.

“El interventor deberá usar el flujo de ingresos económicos disponibles del club para cumplir con los compromisos y reactivar lo deportivo”, enfatizó Cárdenas.

Jorge Guzmán anuncia apelación y defiende la legalidad de su elección

Jorge Guzmán, durante una rueda de prensa, aseguró que apelará la decisión del Viceministerio del Deporte, al considerar que su directiva cumplió con todos los lineamientos exigidos para poder ser inscrita, incluidas las 11 observaciones realizadas por el Ministerio del Deporte.

“Denunciamos oportunamente ante la FEF y también hemos elevado a la Conmebol nuestra denuncia, la cual, por supuesto, ha sido acogida y se encuentra en proceso. Nosotros fuimos elegidos legalmente”, aclaró.

