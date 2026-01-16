Así fue la visita de Justin Lerma a Borussia Dortmund antes de su fichaje definitivo

Borussia Dortmund mostró imágenes de Justin Lerma en Alemania y confirmó que se unirá al club en la temporada 2026/27

Justin Lerma dio un nuevo paso en su prometedora carrera internacional. El joven centrocampista ecuatoriano de 17 años visitó recientemente las instalaciones de Borussia Dortmund, club que posee sus derechos deportivos, en un viaje clave para su proceso de adaptación antes de incorporarse oficialmente al fútbol alemán.

Lerma, considerado una de las grandes joyas del balompié ecuatoriano, se mostró feliz durante su estadía en Alemania, donde no solo entrenó con el club, sino que también recorrió las modernas instalaciones del BVB y conoció la ciudad de Dortmund.

El recorrido de Lerma por las instalaciones del BVB

Esta experiencia forma parte del plan del club para que el joven atacante tricolor se vaya aclimatando a su futuro entorno deportivo y personal.

Justin Lerma durante su visita a las instalaciones de Borussia Dortmund. Borussia Dortmund

A través de sus redes sociales, Borussia Dortmund le dio una cálida bienvenida con un breve pero significativo mensaje: “Bienvenido, Justin”, acompañado de una imagen del ecuatoriano en una de las gradas del emblemático Signal Iduna Park.

El club alemán agregó: “Visitó su futuro hogar antes de su fichaje definitivo por el BVB, se incorporará al club para la temporada 2026/27”.

La foto de Justin Lerma entrenando con el uniforme del Dortmund

Además, el Dortmund difundió una fotografía de Lerma entrenando con el uniforme del club, junto a un mensaje que ilusionó a los aficionados: “El siguiente capítulo se está cargando”.

Lerma se unirá oficialmente a Borussia Dortmund cuando cumpla la mayoría de edad, el próximo 5 de mayo de 2026. Hasta entonces, continuará jugando en Independiente del Valle, club en el que debutó como profesional y donde seguirá sumando minutos y experiencia en el fútbol ecuatoriano.

The next chapter is loading… 🇪🇨📖 pic.twitter.com/GOtwxxqRev — Borussia Dortmund (@BlackYellow) January 15, 2026

Los detalles del fichaje de Justin Lerma por el Dortmund

En mayo de 2024, Borussia Dortmund aseguró el fichaje de la promesa tricolor por alrededor de cinco millones de dólares. Independiente del Valle se quedó con el 15% de una futura transferencia, apostando al crecimiento deportivo del jugador.

Justin Lerma seguirá en Independiente del Valle hasta junio de 2026. Archivo

¿Cuándo se unirá Justin Lerma a Borussia Dortmund?

Tras su visita a Alemania, Lerma regresará a Ecuador para reincorporarse a los entrenamientos con los Rayados del Valle, donde integrará el plantel durante el primer semestre de la temporada 2026, antes de dar el gran salto definitivo al fútbol europeo con Borussia Dortmund.

