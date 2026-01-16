Las alineaciones de PSG vs Lille para el juego por Ligue 1: Willian Pacho es titular

El PSG de Luis Enrique busca vencer a Lille para presionar al líder Lens en la Ligue 1

Willian Pacho será titular en la zaga de PSG.

Paris Saint-Germain (PSG) recibirá a Lille este viernes 16 de enero de 2026 en uno de los partidos más atractivos de la fecha 18 de la Ligue 1 2025-26.

El encuentro se disputará desde las 15:00 (hora de Ecuador) en el estadio Parque de los Príncipes y será clave en la pelea por el liderato del campeonato francés.

PSG vs. Lille: un choque clave por la cima de la Ligue 1

El PSG llega a este compromiso ubicado en la segunda posición de la tabla con 39 puntos, apenas uno menos que el líder Lens, que suma 40 unidades y en esta jornada enfrentará a Auxerre.

PSG busca el liderato de la Ligue 1. EFE

Por ello, una victoria ante Lille permitiría al equipo dirigido por Luis Enrique meter presión y, dependiendo de otros resultados, arrebatarle la cima al actual puntero.

Willian Pacho, titular indiscutible en la defensa del PSG

Para este duelo, el técnico español apostará por su once de gala, con especial protagonismo del ecuatoriano Willian Pacho, quien se ha consolidado como una de las piezas clave en la defensa parisina.

El central ecuatoriano liderará la zaga junto al capitán Marquinhos, formando una dupla sólida en el fondo.

Luis Enrique apuesta por su once de gala en París

En ofensiva, el PSG contará con todo su poderío. Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé y Désiré Doué serán los encargados de generar peligro en ataque, respaldados por un mediocampo dinámico y con buen trato de balón.

Alineación del PSG: Chevalier; Zaire-Emery, Marquinhos, Willian Pacho, Mendes; Vitinha, Fabián Ruiz, Mayulu; Désiré Doué, Ousmane Dembélé y Kvaratskhelia.

Lille llega a París con la mira en los primeros puestos

Por su parte, Lille, dirigido por Bruno Génésio, se encuentra en la cuarta posición de la clasificación con 32 puntos y buscará dar el golpe en París para acercarse a los puestos de privilegio.

El conjunto visitante combinará juventud y experiencia, con el liderazgo ofensivo del veterano delantero Olivier Giroud, acompañado por el extremo Osame Sahraoui, uno de los jugadores más desequilibrantes del equipo.

Alineación de Lille: Ozer; Meunier, Ngoy, Mbemba, Perraud; Bouaddi, Bentaleb, Broholm; Sahraoui, Haraldsson y Olivier Giroud.

Las alineaciones confirmadas de PSG vs Lille

Dónde ver EN VIVO el PSG vs Lille en Ecuador

En Ecuador, el compromiso será transmitido EN VIVO por el canal de televisión pagada ESPN y la plataforma digital Disney+, opciones ideales para no perderse el desempeño del ecuatoriano Willian Pacho.

