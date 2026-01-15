Liga de Quito e Independiente del Valle dominan mercado de fichajes de LigaPro 2026

Con goleadores y asistidores de peso, Liga e IDV se consolidan como protagonistas del mercado ecuatoriano

Liga de Quito realizará tres fichajes más antes del cierre del mercado.

Liga de Quito e Independiente del Valle se han convertido en los grandes protagonistas del mercado de fichajes ecuatoriano 2026, tras asegurarse a varios de los jugadores más destacados de la temporada 2025 de la LigaPro.

En contraste, los equipos del Astillero, Barcelona SC y Emelec, han mostrado movimientos más discretos de cara al inicio del campeonato.

Liga de Quito apuesta por jerarquía y goles para la LigaPro 2025

En el caso de los albos, el técnico Tiago Nunes contará con incorporaciones de peso. El club sumó a Alejandro Tobar, segundo máximo asistidor del torneo pasado con 12 pases de gol, y a Janner Corozo, sexto goleador de la temporada con 16 tantos.

Janner Corozo durante su presentación como refuerzo de Liga de Quito.

A ellos se añade el defensor Luis Segovia, quien llega para aportar experiencia y reforzar una zaga que ya tiene como referente a Ricardo Adé. “Estoy preparado para este reto porque llego con jerarquía”, expresó el zaguero.

Tiago Nunes suma asistidores y goleadores al plantel albo

Además, Yerlin Quiñónez aparece como la principal alternativa para cubrir la salida del atacante Bryan Ramírez. El presidente del club, Isaac Álvarez, confirmó que no serán los únicos refuerzos, ya que Liga incorporará tres jugadores más antes del cierre del mercado, previsto para el 29 de marzo.

Independiente del Valle potencia su ataque con Reasco y Spinelli

Independiente del Valle tampoco perdió tiempo en el mercado. Los rayados ficharon al lateral derecho Daykol Romero para suplir la salida de Matías Fernández.

En ataque, sumaron al tercer goleador de la LigaPro 2025, Djorkaeff Reasco, autor de 18 conquistas, quien competirá por un lugar en el once titular con el argentino Claudio Spinelli, segundo artillero del torneo pasado con 20 anotaciones.

Desde el exterior, el club repatrió a Jhon Espinoza y contrató al delantero argentino Matías Perelló, quien llega tras marcar seis goles en 40 partidos con Central Córdoba.

El argentino Matías Perelló refuerza el ataque de Independiente del Valle.

Barcelona se refuerza con retornos y caras nuevas

Barcelona SC anunció el regreso del zaguero Luca Sosa y del volante Bruno Caicedo, quienes estaban a préstamo, además de Jonathan Perlaza, que retorna tras su paso por el Querétaro de México (2022-2025).

Luca Sosa regresa a Barcelona SC tras una temporada a préstamo.

Como caras nuevas, el Ídolo presentó al arquero José Gabriel Cevallos y al lateral izquierdo Jonathan Mina, máximo asistidor del campeonato local anterior con 12 pases de gol (igual cantidad que Tobar, pero con menos partidos).

Emelec sigue condicionado por sanciones FIFA en el mercado de fichajes

Emelec, en cambio, vive una realidad distinta. Aunque entrena con Miller Bolaños, Maikel Uriarte, Milton Cagua y Andrés Viteri, aún no puede inscribirlos debido a las diez prohibiciones que mantiene en FIFA por deudas pendientes.

Finalmente, Guayaquil City sorprendió en su regreso a la Serie A con incorporaciones como Damián ‘Kitu’ Díaz, el arquero Gilmar Napa y el volante Jean Humanante.

