Jefferson Montero se mide ante Barcelona defendiendo la camiseta del Morelia
Leyendas del FC Barcelona y del Morelia protagonizarán una noche inolvidable en la Leyendas Cup 2026 el 17 de enero
El Estadio Morelos de Morelia, México volverá a latir como en sus noches más memorables. No será una jornada cualquiera: será el reencuentro con la nostalgia, con la memoria viva del fútbol y con un nombre que todavía provoca aplausos en Michoacán. Jefferson Montero regresa a Morelia, vuelve a casa, se enfunda otra vez la camiseta rojiamarilla y lo hace para un partido que huele a historia y emoción.
Este 17 de enero de 2026, la ciudad recibirá a las leyendas del FC Barcelona en el marco de la Leyendas Cup, un evento que une generaciones y revive épocas doradas. Rivaldo, Rafa Márquez, Javier “Conejito” Saviola y Phillip Cocu pisan suelo mexicano para reencontrarse con la pelota, con la gente y con el aplauso que no envejece. El rival será un Morelia cargado de recuerdos, de exjugadores que marcaron época y que hoy regresan para rendirle tributo al juego.
Una figura del fútbol mundial es Rivaldo
Entre ellos aparece Jefferson Montero. El ecuatoriano, hoy radicado en Inglaterra, confirmó su presencia y no ocultó la emoción. “Uno dejó muchos recuerdos en Morelia, y volver a ver a los amigos es algo muy bonito. Tener a las leyendas del FC Barcelona es un plus para volver”, confesó el ofensivo, el mismo que hizo del Morelia el trampolín hacia Europa y que ahora regresa sin urgencias, pero con gratitud.
El Morelia vs Barcelona no es un amistoso más. Es un espectáculo que conecta historias, camisetas y emociones. Por el lado local, figuras como Raúl Ruidíaz, Adolfo “Bofo” Bautista y Hugo Droguett encabezarán el plantel dirigido por el siempre intenso Rubén Omar Romano. Del otro lado, el ADN blaugrana promete fútbol de memoria y talento intacto.
Será una noche para mirar atrás sin tristeza, para celebrar lo que fue y lo que sigue siendo el fútbol: un puente entre el pasado y el presente. Y en el centro del campo, Montero, otra vez en Morelia, recordando que algunas historias nunca se cierran del todo.
Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!