CLASICO DEL ASTILLERO (15190419)
Hinchas de Emelec harán un plantón fuera del estadio George Capwell.MIGUEL CANALES

Emelec al borde del abismo, hinchas anuncian plantón fuera del Cawpell

Emelec vive horas críticas: la hinchada convocó a un plantón en el Capwell contra la dirigencia de Jorge Guzmán

La crisis en Emelec dejó de ser solo deportiva o administrativa. Ahora es social. La hinchada azul anunció un plantón para el viernes 16 de enero de 2025, a las 11:00, en los exteriores del estadio Capwell, como protesta directa contra la dirigencia encabezada por Jorge Guzmán.

La convocatoria fue realizada por La Boca del Pozo a través de sus redes sociales, donde expresaron su cansancio por la falta de respuestas, los malos resultados y el rumbo incierto del club. El comunicado marca un quiebre entre la hinchada y la actual administración.

El comunicado que sacó la Boca del Pozo

Saldrán a las calles el viernes 16 de enero

“Emelec no es solo un club. Emelec es la pasión que heredamos, es la sangre que induce nuestra vida, es nuestra religión”, inicia el mensaje, aclarando que esta vez no hablan como barra brava, sino como hinchas que sienten que el club está siendo dañado.

El texto acusa a la dirigencia de indiferencia, improvisación y silencio, y reivindica a la hinchada como el verdadero sostén institucional del Bombillo. “No los dirigentes de turno, no los que hoy se esconden en oficinas. Somos nosotros, los que estamos en las buenas y en las malas”, señalan.

Miller Bolaños
Miller Bolaños fue presentado en Emelec el pasado 11 de diciembre de 2026.Cortesía

El plantón busca marcar “un antes y un después” y exige un cambio inmediato en la conducción del club. La Boca del Pozo también lanza duras acusaciones sobre traición, mentiras y negociaciones que, según afirman, atentaron contra la historia de Emelec.

El cierre del comunicado es contundente y personaliza el reclamo en el presidente del club: “Y Guzmán… te lo decimos sin temblar: te vas por las buenas… o te sacamos por las malas”.

La tensión crece en el Capwell. Emelec no solo enfrenta una crisis institucional, ahora también enfrenta a su propia gente.

