El escenario que espera por los refuerzos de Liga de Quito para 2026.GUSTAVO GUAMÁN / EXPRESO

Liga de Quito: EN VIVO la presentación de los refuerzos para 2026

Liga de Quito presenta ante sus hinchas, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, las incorporaciones para la temporada 2026

Este miércoles 14 de enero de 2026, Liga de Quito realizará la presentación de los refuerzos del cuadro albo para la temporada 2026 en un evento que se lleva a cabo en la cancha del estadio Rodrigo Paz Delgado.

Liga de Quito ha dado a conocer oficialmente cuatro incorporaciones para la temporada 2026, donde enfrentará LigaPro, Copa Libertadores y Copa Ecuador, con el objetivo de alcanzar los títulos que se el escaparon en 2025.

Esta presentación forma parte de una experiencia exclusiva destinada a los hinchas que cuenten con la tarjeta Liguista 2026, una de las apuestas del club para fortalecer el vínculo con su afición, y para los dueños de palcos y suite.

Kendry Páez

Kendry Páez saldrá del Estrasburgo con rumbo a Inglaterra

Leer más

En busca de ampliar la plantilla y tener variantes, algo que le faltó en la recta final de la anterior temporada, el técnico brasileño Tiago Nunes ha apostado por sumar elementos de experiencia y que destacaron en la temporada 2025.

Los refuerzos albos son el defensa Luis Segovia, los volantes Alejandro Tobar y Jesús Pretell (Perú), además del delantero Janner Corozo, uno de los fichajes más llamativos del mercado local por su desequilibrio ofensivo en LigaPro.

Sigue en vivo la presentación de los refuerzos albos

