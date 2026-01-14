Emelec empezará con tres puntos menos la LigaPro 2026: FEF sancionó al Bombillo

Lo que se temía en los pasillos del estadio George Capwell se hizo realidad. La Comisión Disciplinaria de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) notificó que Emelec no logró demostrar la liquidación de sus deudas antes de la fecha límite (9 de enero), lo que activa de forma inmediata la pérdida de tres unidades en la tabla de posiciones en el torneo de LigaPro que está por iniciarse.

Lea también: Marlon 'Chito' Vera, su próxima pelea en UFC: ¿Cuál es su rival y en qué evento será?

Más allá del impacto numérico, la resolución de este 13 de enero deja un panorama sombrío para la dirigencia: el documento incluye un apercibimiento por reincidencia. Esto significa que el Bombillo camina sobre la cuerda floja, pues una nueva falta de pago derivaría en la resta de seis puntos adicionales.

El club tiene 72 horas, desde la emisión del documento, para pedir los detalles del expediente y buscar una vía legal que mitigue este revés institucional. En caso de no hacerlo se mantendrá la sanción correspondiente a los tres puntos por incumplimientos.

Jorge Guzmán (d), presidente de Emelec Cortesía

Noche Amarilla 2026: precios y fechas confirmadas para Quito y Guayaquil Leer más

Este es solo un inconveniente más del cuadro azul. Actualmente tiene diez prohibiciones de inscripción de fichajes, la más reciente es del 13 de enero de 2026. Es decir, no solo que iniciará con la resta automática en la tabla, sino también está imposibilitado de reforzar la plantilla de futbolistas, quienes ya iniciaron las actividades de pretemporadas desde el pasado 11 de enero en el Polideportivo de Los Samanes.

¿Cuáles son los nombres confirmados como refuerzos de Emelec?

Para que Emelec ponga a prueba la lista de incorporaciones deberán levantar todas esas sanciones hasta el 6 de marzo, fecha en que se cierra del mercado de fichajes en Ecuador. Bryan Viñan, Milton Cagua, Christopher Cortez, Miller Bolaños (por confirmar) y Andrés Viteri son los nuevos nombres.

Hasta ahora no se conoce la hoja de ruta de los directivos del Bombillo, cuyo presidente, Jorge Guzmán, expresó recientemente que no hay ingresos de los sponsors debido a que "quieren poner un interventor" ante la crisis económica y dirigencial. Este viernes 16 de enero se dará la audiencia para legitimar el proceso eleccionario que puso a Guzmán en el puesto.

OFICIAL:

Emelec arrancará la LigaPro con -3 puntos tal cual habíamos adelantado por @SFRadio889 en @StudioFutbol y @RadioDibluFM



Documento via la redacción de @StudioFutbol pic.twitter.com/Aw24wOHh9n — José Alberto Molestina E. 🇪🇨 (@jamolestina) January 14, 2026

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!