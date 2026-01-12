Jonnathan Mina: Barcelona SC y Liga de Quito se disputan su fichaje

El lateral izquierdo que ha tenido un paso largo por Aucas es pretendido por dos de los equipos más grandes del país

Jonnathan Mina tiene varios pretendientes para la próxima temporada de LigaPro, entre ellos Barcelona SC y Liga de Quito quienes estarían cotizando ya su vinculación, mientras el mercado de fichajes en Ecuador se sigue moviendo en busca de armar el próximo plantel ganador del campeonato ecuatoriano de fútbol.

Mina jugó como titular la mayor parte de los partidos de la temporada 2025 con Aucas, en donde se destacó siendo el jugador con más asistencias del torneo (12). Dicho esto, Mina fue titular indiscutido con el equipo Oriental, donde solo se perdió únicamente dos encuentros en el año.

Con estos antecedentes, Barcelona SC, ante la falta de un lateral izquierdo de oficio por la salida de Aníbal Chalá a Olimpia de Paragua, además del asesinato de Mario Pineida, busca hacerse con los servicios deportivos de Mina; mientras los albos necesitan reforzar su banda izquierda, a sabiendas de que le esperan tres torneos distintos esta temporada: LigaPro, Copa Ecuador y Copa Libertadores.

¿Quién es Jonnathan Mina, el posible refuerzo de Barcelona o Liga de Quito?

Jonnathan Gabriel Mina Jara nació en Cuenca el 28 de marzo de 1995. Inició su carrera futbolística en las inferiores del Deportivo Cuenca, en las que se mantuvo mientras fue prestado a varios equipos como: Puerto Quito (actual Atlético Santo Domingo), Estrella Roja y San Francisco. En cuanto a experiencia en primera categoría, Mina supo hacerse hueco en plantillas como las de Deportivo Cuenca, Universidad Católica, Gualaceo y Delfín, hasta su llegada a Aucas en el 2024.

En el 'Papa Aucas' Mina encontró su mejor versión, ya que antes de su llegada al cuadro oriental, sus números sumaban nada más cuatro asistencias, muy lejano a las 24 que ha logrado conseguir en sus dos temporadas con el Aucas.

Su mejor temporada sin duda fue la 2024, ya que ahí logró conseguir el récord de 14 asistencias en LigaPro, siendo pieza clave de un Aucas que clasificó a Copa Sudamericana 2025 pero que no pudo pasar de los penales contra la Universidad Católica de Quito en la fase nacional.

