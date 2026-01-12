Benedetto y Barcelona SC entre el rumor, la necesidad y la cautela amarilla

El Ídolo busca goles tras las salidas de Corozo y Rivero, mientras analiza opciones acordes a su realidad económica

¿Refuerzo de jerarquía o solo un rumor? Benedetto y el interés de Barcelona SC.

Barcelona SC vuelve a ser protagonista del mercado de pases, al menos desde el terreno de los rumores. Como cada inicio de temporada, el Ídolo aparece vinculado a nombres de peso y uno de los que más ruido genera es el del delantero argentino Darío Benedetto.

El “Pipa”, de 35 años, se encuentra como agente libre desde octubre de 2025 tras un paso sin goles por Newell’s Old Boys. Su nombre surge como una de las alternativas que maneja el club guayaquileño para reforzar el ataque de cara a la temporada 2026, luego de las salidas de Janner Corozo, transferido a Liga de Quito, y Octavio Rivero, nuevo jugador de Universidad de Chile.

Desde Argentina lo dan como jugador de Barcelona

Desde Argentina, el portal TyC Sports informó que Benedetto tendría negociaciones avanzadas para continuar su carrera en Guayaquil, con un contrato por un año y la posibilidad de disputar el repechaje de la Copa Libertadores frente a Argentinos Juniors. Sin embargo, en el entorno de Barcelona SC no existe confirmación oficial ni un acuerdo cerrado.

La dirigencia analiza distintas opciones para reforzar la delantera, priorizando el equilibrio entre presupuesto, edad y características tácticas. Benedetto, con experiencia en clubes grandes y un recorrido internacional importante, aparece como un nombre de jerarquía, aunque su presente genera dudas.

El delantero argentino registra 166 goles en su carrera profesional, pero atraviesa una prolongada sequía: su último tanto fue en febrero de 2024 con Boca Juniors. Desde entonces disputó 36 partidos entre Boca, Querétaro, Olimpia y Newell’s sin convertir.

Por ahora, el interés existe, pero el fichaje no. Barcelona SC continúa evaluando alternativas mientras el nombre de Benedetto se mantiene, por ahora, en el terreno de la especulación. Mientras tanto los amarillos hacen su pretemporada en Quito hasta el 24 de enero, luego tendrán la Noche Amarilla en Guayaquil y Quito.

