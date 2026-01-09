Willian Pacho supera a Messi y Neymar con récords de títulos en el PSG de Francia

Una locura Pacho alcanzó siete títulos con el PSG, incluidos tres internacionales, y se consolida como figura histórica

Pacho, el ecuatoriano que conquistó Europa con el PSG a los 24 años

Willian Pacho no descansa, no se permite la pausa ni siquiera cuando el oro pesa en las manos. El defensa ecuatoriano sigue escribiendo historia con el Paris Saint-Germain como quien corre una maratón sin mirar atrás, con el pecho inflado y la convicción intacta. El último festejo llegó con la Supercopa de Francia 2026, un trofeo más para una vitrina que ya parece museo, y que confirma que lo suyo no es casualidad, es grandeza sostenida.

Siete títulos con el PSG en apenas dos temporadas hablan por sí solos: Supercopa de Francia (2025 y 2026), Ligue 1 (2025), Copa de Francia (2025), Champions League (2025), Supercopa de Europa (2025) y Copa Intercontinental (2025). Tres de ellos internacionales, con la Champions como joya máxima.

Ni Messi ni Neymar lograron lo que ha conseguido Pacho

Un logro que ni Lionel Messi ni Neymar pudieron alcanzar en París. El argentino se fue con tres títulos locales y ningún internacional; el brasileño, con 14 coronas nacionales, pero también sin gloria fuera de Francia. Pacho, en cambio, rompió el techo.

La Supercopa ante el Olympique de Marsella fue una película completa. Infierno y redención. Primero un autogol que silenció su noche, luego una barrida salvadora que evitó la derrota y encendió la chispa del empate 2-2 en los minutos finales. En los penales, el PSG fue implacable: 4-1 y otra copa al cielo. Así se forjan los cracks, en la adversidad.

Son 13 títulos los que ha logrado Pacho en 24 años

Con apenas 24 años, Pacho ya suma 13 títulos oficiales en su carrera. A los siete en Francia se agregan sus conquistas con Independiente del Valle —Sudamericana 2019, Libertadores Sub-20 2020 y LigaPro 2021— y el triplete belga con el Royal Antwerp en 2023.

Y no hay descanso. El lunes 12 de enero de 2026, desde las 15:10 de Ecuador, Pacho volverá a la cancha por la Copa de Francia ante el París FC. Porque los que hacen historia no paran: continúan.

