Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Pacho, el ecuatoriano que conquistó Europa con el PSG a los 24 años.
Pacho, el ecuatoriano que conquistó Europa con el PSG a los 24 añosCortesía

Willian Pacho supera a Messi y Neymar con récords de títulos en el PSG de Francia

Una locura Pacho alcanzó siete títulos con el PSG, incluidos tres internacionales, y se consolida como figura histórica

Willian Pacho no descansa, no se permite la pausa ni siquiera cuando el oro pesa en las manos. El defensa ecuatoriano sigue escribiendo historia con el Paris Saint-Germain como quien corre una maratón sin mirar atrás, con el pecho inflado y la convicción intacta. El último festejo llegó con la Supercopa de Francia 2026, un trofeo más para una vitrina que ya parece museo, y que confirma que lo suyo no es casualidad, es grandeza sostenida.

RELACIONADAS

Siete títulos con el PSG en apenas dos temporadas hablan por sí solos: Supercopa de Francia (2025 y 2026), Ligue 1 (2025), Copa de Francia (2025), Champions League (2025), Supercopa de Europa (2025) y Copa Intercontinental (2025). Tres de ellos internacionales, con la Champions como joya máxima. 

Paris Saint-Germain
El PSG de Willian Pacho se coronó campeón de la Supercopa de Francia.Cortesía

Ni Messi ni Neymar lograron lo que ha conseguido Pacho

Paris Saint-Germain

Willian Pacho: Autogol y Supercopa para el Paris Saint-Germain

Leer más

Un logro que ni Lionel Messi ni Neymar pudieron alcanzar en París. El argentino se fue con tres títulos locales y ningún internacional; el brasileño, con 14 coronas nacionales, pero también sin gloria fuera de Francia. Pacho, en cambio, rompió el techo.

RELACIONADAS

La Supercopa ante el Olympique de Marsella fue una película completa. Infierno y redención. Primero un autogol que silenció su noche, luego una barrida salvadora que evitó la derrota y encendió la chispa del empate 2-2 en los minutos finales. En los penales, el PSG fue implacable: 4-1 y otra copa al cielo. Así se forjan los cracks, en la adversidad.

Willian Pacho
Willian Pacho es el primer ecuatoriano en ganar la Champions League.Archivo

Son 13 títulos los que ha logrado Pacho en 24 años

Con apenas 24 años, Pacho ya suma 13 títulos oficiales en su carrera. A los siete en Francia se agregan sus conquistas con Independiente del Valle —Sudamericana 2019, Libertadores Sub-20 2020 y LigaPro 2021— y el triplete belga con el Royal Antwerp en 2023.

RELACIONADAS

Y no hay descanso. El lunes 12 de enero de 2026, desde las 15:10 de Ecuador, Pacho volverá a la cancha por la Copa de Francia ante el París FC. Porque los que hacen historia no paran: continúan.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Ecuador asume la vicepresidencia del Consejo de DD. HH. de la ONU en 2026

  2. Luca Sosa retorna al Barcelona SC: experiencia y ambición para la defensa amarilla

  3. Lluvia sorprende a Guayaquil tras semanas de intenso calor

  4. Willian Pacho supera a Messi y Neymar con récords de títulos en el PSG de Francia

  5. Bruno Mars anuncia 'The Romantic': Fecha de lanzamiento y portada del álbum 2026

LO MÁS VISTO

  1. Devolución del IVA en Ecuador: ¿Hasta cuánto puede recibir en este 2026?

  2. Precio del diésel y gasolina en Ecuador: ¿cuánto costará desde el 12 de enero?

  3. Beneficios de la afiliación voluntaria al IESS: ¿Vale la pena?

  4. Terminal terrestre de vía a la costa en Guayaquil: estas seis cooperativas atenderán

  5. Jenny Ramírez desiste de la millonaria compra de terrenos en el cantón La Libertad

Te recomendamos