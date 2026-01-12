Expreso
Xabi Alonso
El DT español Xabi Alonso (c) dejó de ser entrenador del Real Madrid.cortesía

Xabi Alonso se va del Real Madrid tras perder la Supercopa y Arbeloa toma el mando

Xabi Alonso dejó el banquillo blanco tras la derrota ante Barcelona y el club reaccionó de inmediato

Todo romance, incluso en el fútbol, tiene su punto final. Y el del Real Madrid con Xabi Alonso terminó de golpe, sin anestesia y en territorio neutral. Arabia Saudí fue el escenario del adiós, apenas un día después de la derrota en la Supercopa de España frente al Barcelona. El golpe fue doble: perder un título y perder al entrenador que representaba el regreso del ADN blanco al banquillo.

Xabi Alonso se marchó como llegó: con elegancia, con silencio y con respeto. El club lo anunció con un comunicado cargado de gratitud y palabras medidas, esas que se usan cuando duele despedirse. “De mutuo acuerdo”, dijo el Real Madrid, aunque en el fondo el fútbol pocas veces entiende de acuerdos cuando los resultados pesan más que la historia. Alonso, leyenda del club, cerró su ciclo a los 44 años dejando la sensación de que el tiempo no fue suficiente para completar la obra.

Real Madrid
Real Madrid será dirigido Alvaro Arbeloa.EFE

Arbeloa un viejo conocido ahora es entrenador

El madridismo, exigente por naturaleza, pasó la página rápido. Porque en el Real Madrid no hay vacío que dure demasiado. Horas después del adiós, el club ya tenía definido a su nuevo guía: Álvaro Arbeloa. Canterano, exjugador, campeón y hombre de la casa. La apuesta fue clara: mirar hacia dentro cuando el ruido de fuera amenaza con desestabilizar.

Arbeloa, de 42 años, no llega como improvisación. Su recorrido en la cantera blanca lo respalda. Campeón con el Infantil A, protagonista en el Cadete, arquitecto del Juvenil que firmó un triplete histórico y una Liga más reciente. Un entrenador forjado en Valdebebas, moldeado en el rigor y en la identidad.

Una historia con el Real Madrid

Como futbolista, su currículum no admite discusión: 238 partidos con la camiseta blanca, ocho títulos y una vitrina internacional envidiable con la selección española. Mundial y Eurocopas que lo marcaron como parte de una generación dorada.

Hoy, el Real Madrid inicia otro capítulo. Se fue el romance con Xabi Alonso, pero comienza una nueva historia con Arbeloa. En la casa blanca, el pasado pesa, el presente apremia y el futuro nunca espera.

