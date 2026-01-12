LigaPro 2026 inicia en febrero con un formato que cambia el destino de los clubes

El campeonato ecuatoriano entra en su versión más exigente. Tendrá Hexagonales, cupos internacionales y descensos

LigaPro 2026 tendrá el regreso de Guayaquil City a la Serie A y el debut de Leones FC.

Arrancaron las pretemporadas 2026 y con ellas el fútbol ecuatoriano regresa a la actividad con promesas sin firmar, en algunos casos. Y es que los 16 equipos ya están en marcha, con dos verdades que no admiten discusión: Técnico Universitario de Ambato seguirá en la Serie A, tras el descenso de El Nacional, y Delfín SC muta su piel para convertirse en Daquilema FC, mudando su historia a Riobamba. Dicho esto el tablero está listo y las piezas comienzan a moverse.

La LigaPro 2026 ya tiene fecha de inicio. De acuerdo con la planificación, el balón rodará en la primera fecha entre el viernes 20 y el lunes 23 de febrero, abriendo un torneo que promete un nuevo campeón, ocho boletos internacionales para 2027 -cuatro a Copa Libertadores y cuatro a Sudamericana- y dos condenados que mirarán desde abajo la próxima temporada en la Serie B. Todo en juego, nada regalado.

Independiente del Valle es el campeón de la LigaPro 2025. Archivo

Cambia el formato para LigaPro 2025

El diagnóstico que explica el bajo nivel de Pervis Estupiñán en AC Milan Leer más

Para gigantes como Barcelona SC, Emelec y Liga de Quito, el desafío es mayor. El 2025 los dejó heridos, viendo cómo Independiente del Valle se llevaba el título y les recordaba que la jerarquía no gana partidos. Este 2026 será revancha o confirmación de un cambio de era.

El formato también escribe su propia crónica. La primera etapa se mantiene feroz: 30 fechas, todos contra todos, sin atajos, ni premios anticipados. Cabe destacar que el ganador de esta fase ya no clasifica directamente a Copa Libertadores, como ocurrió en 2025. Aquí no hay alivio temprano.

Habrá un hexagonal para los equipos que se van a la serie B del 2027

La tabla acumulada partirá el campeonato en tres realidades. Los seis mejores jugarán el hexagonal por el título nacional y los cupos internacionales. Del séptimo al décimo, un cuadrangular apretado por la Sudamericana, con menos margen y más presión.

Y abajo, el infierno: seis equipos luchando por la permanencia, con dos descensos asegurados. Ahí cada punto pesa, cada error se paga y cada partido se juega como una final eterna. Así arranca la LigaPro 2026, sin maquillaje y con el drama servido.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!