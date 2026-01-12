El diagnóstico que explica el bajo nivel de Pervis Estupiñán en AC Milan

Prensa italiana e hinchada coinciden en errores técnicos, falta de confianza y una adaptación fallida al sistema rossonero

La falta de adaptación de Pervis Estupiñán al AC Milan se ha convertido en un tema de debate constante en Italia y Ecuador. El bajo rendimiento del lateral preocupa al rossoneri y también a la selección ecuatoriana, que prepara el Mundial 2026 con interrogantes defensivas.

Las críticas se intensificaron luego del empate 1-1 frente a Fiorentina. Estupiñán perdió cinco balones, cometió un error que derivó en un disparo rival, fue amonestado y sustituido al minuto 60 por Davide Bartesaghi, de apenas 20 años.

Críticas por una inversión que no da resultados

La hinchada del Milan apunta contra el exjugador del Brighton, fichado por más de 20 millones de dólares incluidos variables. Consideran que no ha logrado cubrir el vacío dejado por Theo Hernández, ni en defensa ni en proyección ofensiva, dos aspectos claves del sistema rossonero.

Pervis Estupiñán jugó 60 minutos en el empate 1-1 del AC Milan ante Fiorentina. CLAUDIO GIOVANNINI

Las redes sociales amplificaron el malestar de los aficionados. La cuenta Milan Xtra calificó su actuación como “Disaster Class” (Desastre de clase), mientras otros usuarios pidieron abiertamente su salida del equipo, reflejando la impaciencia de una afición acostumbrada a laterales determinantes y de alto impacto competitivo.

“No puede haber un psicodrama cada tres días. Estupiñan, que desaparezca, por favor”, agregó el usuario @marcopuddy92, que lamentó la igualdad del equipo milanista en Florencia.

Gazzetta dello Sport cuestiona su continuidad

Gazzetta dello Sport fue tajante al analizar su actuación, señalándolo como el peor del AC Milan. El diario destacó "errores técnicos, malas decisiones" y aseguró que Bartesaghi está hoy por encima en la jerarquía, mientras "Estupiñán atraviesa una evidente crisis de identidad futbolística".

El entrenador Massimiliano Allegri salió en defensa del ecuatoriano y pidió calma. Reconoció que le faltó consistencia, pero recordó que el equipo necesita a todos. Aun así, Estupiñán apenas suma una asistencia en 13 de 23 posibles partidos disputados esta temporada.

"¿El partido de Estupiñan? Es normal cuando juegas y luego te eliminan...". En otras palabras: sin consistencia, es duro. Hoy hizo algunas cosas buenas, otras no tanto. Como todos”, señaló el timonel.

Impacto en la selección ecuatoriana

En año mundialista, la irregularidad de Estupiñán enciende alarmas en la selección de Ecuador. Con un lateral izquierdo sin consolidarse, Piero Hincapié (Arsenal) aparece como principal alternativa. El desafío del esmeraldeño pasa por reencontrar su nivel y responder cuando más se lo necesita.

