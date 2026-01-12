Leonardo Campana y sus confesiones sobre Ecuador para el Mundial 2026

El delantero Leonardo Campana analizó el momento de la Tricolor y contó sus expectativas sobre el Mundial 2026

Leonardo Campana fue parte de los amistosos de la Tri ante Canadá y Nueva Zelanda.

Leonardo Campana, jugador del New England Revolution, afirmó que Ecuador buscará hacer historia en el Mundial 2026, una cita en la que lleva pensando cuatro años después de haberse perdido la cita de Qatar 2022.

“He trabajado muy duro para llegar al Mundial y no solo ir a participar, sino ir a competir y hacer historia, porque todos sabemos que un Mundial te puede cambiar la vida”, afirmó Campana.

El delantero de 25 años, que se estrenó en noviembre de 2025 como goleador de la Tricolor en un amistoso contra Nueva Zelanda, aseguró que ha trabajado esta pretemporada para tener un año muy positivo y llegar a ese torneo en gran forma.

“En el Mundial he pensado en los últimos cuatro años de mi carrera. No pude estar en Qatar por diferentes motivos y he venido trabajando para este momento”, agregó. Además, resaltó que dentro de la selección se ha creado un grupo “muy lindo” que hará un gran torneo “por la calidad de jugadores y por la calidad humana”.

El futbolista abandonó en diciembre de 2024 la disciplina del Inter Miami en busca de minutos y recaló en las filas del New England Revolution, donde anotó 7 goles la última temporada, pero no fue suficiente para alcanzar los ‘playoffs’.

El club anunció el pasado noviembre el fichaje de Marko Mitrovic como su nuevo entrenador de cara a la próxima temporada, quien según Campana le transmitió “muy buenas energías y mentalidad ganadora”. Y aunque sostuvo que su objetivo es “hacer historia con el New England”, admitió que su aspiración es poder dar el salto a Europa.

El sueño mundialista con Ecuador

Leonardo Campana e uno de los entrenamientos con la Tricolor. ARCHIVO / EXPRESO

Campana ha sido convocado por el seleccionador Sebastián Beccacece en las eliminatorias y en los últimos amistosos ante Canadá y Nueva Zelanda. El ariete espera ser parte de la anhelada lista final para la Copa del Mundo 2026 que tendrá a Estados Unidos, Canadá y México como sede.

Ecuador forma parte del grupo E junto a Alemania, Costa de Marfil y Curazao. La Tricolor debutará en la cita mundial el 14 de junio enfrentando a Costa de Marfil en el estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia.

