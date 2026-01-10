Emelec: una pretemporada entre incógnitas

Con sanciones por deudas y dudas del futuro de dirigencia, Emelec atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia

En medio de un enredo legal y una pretemporada caótica, las horas en Emelec transcurren sin señales de calma. El jueves 8 de enero arribó el director técnico Guillermo Duró, quien adelantó que mantendría reuniones con la directiva para planificar “lo que se viene”.

La crisis financiera persiste y la inestabilidad sigue marcando el día a día. EXPRESO consultó a un integrante del club millonario, que pidió mantenerse en el anonimato, y este confirmó que la semana concluyó con total “desconocimiento” sobre el futuro inmediato: “ni fechas, ni horarios, ni programación”.

“No hemos iniciado y ni siquiera han confirmado el día”, señaló la fuente el viernes 9 de enero, horas antes de que el Bombillo difundiera la lista de 28 jugadores convocados al complejos de Samanes para los chequeos médicos que iniciaron el sábado 10 de enero.

“Creo que ni el cuerpo médico sabía con certeza qué pasaba con la pretemporada”, añadió. Además, ratificó que en diciembre de 2025 el plantel cerró el año con una deuda salarial cercana a los cuatro meses.

El exdefensor eléctrico, Juan Triviño, opinó que este “es el momento más difícil que ha vivido Emelec, sobre todo en lo económico y dirigencial”. En conversación con este medio, criticó a la dirigencia y señaló que incluso “se ha llevado una mala transición en las formativas”.

“Antes no pasaba eso”, resaltó Triviño y citó al periodo de dos expresidentes: “Quizás, cuando estuvimos similar, fue en la época de Jorge Arosemena (electo en 2004 y renunció en 2005) y Ferdinand Hidalgo (su sucesor). Ni ahí hubo tanta debacle como ahora”.

El exdefensor, que fue canterano azul, está de acuerdo en que ni los juveniles tienen el deseo de brillar en el equipo por toda la situación e inestabilidad. Considera que por eso buscan irse. “Hoy no hay ese sentido de herencia y permanencia... las directivas han sido ingratas”, enfatizó.

Por su parte, Duró aseguró que van a “ver si se puede levantar la sanción pagando las inhibiciones” y así contratar futbolistas para esta temporada. La prohibición de FIFA está vigente y empezó el año imposibilitado de inscribir por deudas.

El técnico reiteró que “hay que incorporar” refuerzos en todos los puestos, en cada línea, “salvo la del arquero (Pedro Ortiz) porque tenemos el mejor del campeonato”. Aclaró que “no he pedido ningún jugador porque no se sabe qué va a pasar... todo lo que sale es influencia de los representantes, que quieren imponer un nombre o sacar ventaja de algún lado, pero aún nada”.

Continuidad incierta

Jorge Guzmán podría no seguir como presidente de Emelec si se da una intervención. ARCHIVO / EXPRESO

La suerte de Emelec aún puede empeorarse. El viernes 16 de enero se conocerá la resolución de la acción de protección que interpuso el presidente Jorge Guzmán, para que no se dé paso en el Viceministerio del Deporte a la denuncia del exdirigente Carlos Puga, de una mala inscripción del directorio eléctrico.

Incluso el mandatario del Bombillo pidió la intervención de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y de la Conmebol para evitar lo que calificó como una “injerencia política”. A pesar de que aún no se determina el futuro legal del club, también se puede presentar el escenario de que se niegue el pedido de Guzmán y se llegue a una intervención del club.

