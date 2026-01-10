Emelec y un futuro en vilo por el proceso de revisión de su directorio

El club acude a la FEF por supuesta injerencia política en la acción administrativa del Viceministerio del Deporte.

El pasado jueves, Emelec tomó acciones para solicitar ayuda a la Federación Ecuatoriana de Fútbol, por lo que considera una intención de injerencia política debido al proceso de revisión del directorio que se encuentra en curso en el Viceministerio del Deporte y que podría generar una intervención.

También puedes leer: (Norberto Araujo, nuevo DT de Aucas para la LigaPro 2026)

Aunque en abril de 2024 el directorio de Jorge Guzmán fue reconocido e inscrito por el principal ente del deporte nacional, hoy existe un proceso de revisión que se encuentra retrasado debido a una acción de protección presentada por socios de Emelec, que tendrá una audiencia el viernes.

Mientras tanto, a la espera de la decisión de una jueza, el presidente de Emelec decidió acudir a la FEF y Conmebol. El 8 de enero Emelec solicitó a la FEF un certificado del ingreso del registro de su directorio y, a la vez, presentó una carta a Francisco Egas, presidente de la Ecuafútbol, en la que advierte de una supuesta injerencia por parte de la cartera de Estado, apuntando directamente al viceministro Roberto Ibáñez, asegurando que “se ha dedicado por más de dos meses a pretender deslegitimar al directorio”.

Barcelona SC pierde a Octavio Rivero, quien se une a Universidad de Chile Leer más

En diálogo con EXPRESO, Guzmán explicó que su decisión de acudir a la FEF se dio por las declaraciones de Ibáñez respecto a una posible intervención. “El viceministro, por todo el país, anda diciendo que va a intervenir Emelec. Esto es insólito, no hay seguridad jurídica, entonces se nos hace daño en época de contrataciones, de conseguir sponsors. Nos tiene paralizados”, afirmó

Guzmán asegura que la revisión del proceso de inscripción no tiene justificación, pues inicialmente se atendió a una denuncia del socio Carlos Puga, exdirectivo del club, por una supuesta falsificación de firmas. “Una falsificación no le compete al viceministerio, eso lo determina un perito”, reclama, y detalla que más tarde se abrió, de oficio, un proceso de revisión del directorio, cuando el mismo organismo ya lo había revisado y reconocido en abril de 2025.

El proceso a instancias del Viceministerio sigue en curso

Por su parte, Ibañez aseguró que el viceministerio solamente atendió la denuncia presentada. “Obviamente tenemos que hacerlo en el campo administrativo, mediante una audiencia para que tanto quien denuncia como el denunciado tengan su derecho a la defensa, descargar la documentación y que el equipo jurídico realice un informe”, señala.

A decir de Ibáñez, esa audiencia a instancias del viceministerio brindaba la posibilidad a Guzmán de defenderse y continuar con normalidad al frente de Emelec en caso de no existir ninguna irregularidad. Pero esa cita se postergó mediante acciones de protección presentadas por socios del club. “Que se tomen este tipo de medidas jurídicas para dilatar esta audiencia que se tiene que dar, me hace pensar que al final no se tiene la documentación requerida”, opinó.

Jorge Guzmán desde su despacho presidencial en el estadio George Capwell. FRANCISCO FLORES

Ahora, la audiencia convocada por el viceministerio deberá esperar y solo podrá continuar después del próximo viernes, cuando se dé la audiencia de la acción de protección. Sobre esta instancia Guzmán se muestra convencido de que resultará a su favor. “Nosotros estamos absolutamente seguros de que esa acción de protección va a dejar sin piso al Viceministerio. Pero es evidente que hay una presión política”, dijo.

Hacía ese punto lleva sus reclamos el presidente de Emelec, pues, como aseguró en la carta enviada a la FEF , cree que “la cancha está inclinada” en su contra y busca que esto sea considerado como una injerencia en el fútbol. “El estatuto de la Federación y el de Conmebol prohiben la injerencia de terceros y mucho más si es política”, reiteró Guzmán, apuntando además a un supuesto plan para tomar control de Emelec por parte de Ibañez, Carlos Puga y el exjugador Christian Noboa.

RELACIONADAS Emelec presentó la nómina de 28 convocados para la pretemporada 2026 y hay sorpresas

“Un exfutbolista, que le dicen ‘Zar’, anda diciendo que va a ser presidente. No es una coincidencia que el viceministro hable de intervención y ese señor se autoproclame presidente”, afirma.

El directivo aseguró que de momento Emelec intenta continuar con sus actividades, pero que tiene gestiones atrasadas con auspiciantes debido a esta situación y que también esa sería la razón para no poder cumplir varias de las deudas que mantiene el equipo.

Para más contenido, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!