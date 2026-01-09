Expreso
Norberto Araujo Aucas
Norberto Araujo es el nuevo director técnico de S.D. Aucas tras su paso por Deportivo Cuenca.Cortesía

Norberto Araujo, nuevo DT de Aucas para la LigaPro 2026

Aucas es el nuevo destino de Araujo en su corta carrera como entrenador, después de pasar por Cumbayá y Deportivo Cuenca

Sociedad Deportiva Aucas anunció este viernes 9 de enero la incorporación de Norberto Araujo como nuevo director técnico del primer equipo para la temporada 2026 de la LigaPro y la Copa Ecuador. El argentino nacionalizado ecuatoriano viene de clasificar a Copa Sudamericana con el Deportivo Cuenca después de ganarle por 5-1 a Emelec en el estadio Alejandro Serrano Aguilar de Cuenca.

El club quiteño, a través de sus redes sociales oficiales, comunicó que el estratega argentino-ecuatoriano de 47 años asumirá el cargo en reemplazo de Juan Pablo Buch, quien fue desvinculado a inicios de enero tras una evaluación del proyecto deportivo al cierre de la temporada 2025.

"Desde hoy, junto a su cuerpo técnico, inicia el trabajo con el plantel, dando paso a una nueva etapa marcada por el compromiso y la ambición deportiva", indicó el comunicado del club.

Araujo llega procedente del Deportivo Cuenca, equipo al que dirigió durante la temporada 2025 y con el que logró la clasificación a la Copa Sudamericana 2026, pese a las dificultades económicas de la institución azuaya. Previamente, tuvo experiencias como entrenador principal y asistente en Cumbayá FC.

La corta carrera de DT de Norberto Araujo

Norberto Araujo, exdefensor argentino-ecuatoriano y figura histórica de Liga de Quito, ha completado sus etapas como entrenador principal en dos clubes de la LigaPro: Cumbayá FC y Deportivo Cuenca, antes de asumir el banquillo de Sociedad Deportiva Aucas para la temporada 2026.

Su debut como DT principal ocurrió en Cumbayá FC a finales de 2023, tras haber sido asistente técnico en el mismo club. Araujo tomó las riendas del equipo para la temporada 2024 con el objetivo de consolidar la permanencia en la Serie A. Dirigió la primera fase del campeonato, donde el equipo obtuvo resultados discretos. En 14 partidos, registró 3 victorias, 2 empates y 9 derrotas.

Posteriormente, en septiembre de 2024, Araujo fue contratado por Deportivo Cuenca para rescatar una temporada complicada, marcada por dificultades económicas y riesgo de descenso. Su llegada marcó un punto de inflexión para el 'Expreso Austral'. Durante la temporada 2025 completa, dirigió alrededor de 42 partidos en todas las competiciones, logrando 18 victorias, 8 empates y 16 derrotas.

Deportivo Cuenca finalizó la LigaPro 2025 en posiciones de mitad de tabla hacia arriba en varias etapas, acumulando 59 puntos en la tabla general y clasificando a la Copa Sudamericana 2026 tras terminar segundo en el hexagonal correspondiente, con una diferencia de gol positiva. Resultados destacados incluyeron goleadas como el 5-0 ante El Nacional y el 5-1 ante Emelec en la fase final.

