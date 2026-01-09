FC Barcelona vs Real Madrid: ¿Cuándo, dónde y a qué hora es la Supercopa de España?

Un nuevo clásico español definirá otro título de Supercopa, pero la realidad marca las diferencias entre ambos equipos

El fútbol mundial se detiene este domingo 11 de enero (14:00 de Ecuador). Por tercera temporada consecutiva, la final de la Supercopa de España nos regala el duelo definitivo: Real Madrid contra FC Barcelona. Más allá del trofeo, está en juego el golpe anímico para lo que resta de campaña, con el liderato de LaLiga también en un puño.

El conjunto azulgrana llega a la cita en lo que muchos consideran su mejor momento de la "era Flick". Su carta de presentación en semifinales fue una exhibición de fútbol total, despachando al Athletic Club con un 5-0 que resonó en todo el continente.

Con 49 puntos en liga y una racha de cinco victorias consecutivas, el Barça no solo tiene el viento a favor en lo deportivo, sino también en lo físico. Los culés contaron con 24 horas más de descanso que su rival, un factor que podría ser determinante en la sofocante humedad de Jeddah.

Real Madrid y FC Barcelona se vuelven a medir por una Supercopa de España. CORTESIA

La pizarra de Hansi Flick parece haber encontrado su punto exacto de cocción, con variantes como Eric García en la medular y un tridente ofensivo donde Raphinha y Ferran Torres llegan encendidos.

El camino del Real Madrid ha sido sensiblemente más tortuoso. El equipo de Xabi Alonso aterriza en la final tras un derbi extenuante contra el Atlético de Madrid (2-1), un partido que exigió el máximo esfuerzo físico y mental hasta el último minuto.

A pesar de la fatiga acumulada y de marchar segundos en el campeonato doméstico con 45 unidades, el Madrid apela a su épica. El vestuario blanco tiene grabada la derrota de la pasada edición y busca redimirse. La gran incógnita para Alonso será la gestión de las piernas: ¿aguantará el bloque bajo ante el asedio culé para lanzar a Vinícius y Mbappé al contragolpe?

Canales dónde ver EN VIVO la Supercopa de España: FC Barcelona vs Real Madrid



Este compromiso, el de mayor expectativa en territorio español, se verá por las señales de Sky Sports (México), Movistar TV (España), ESPN Deportes(Estados Unidos) y El Canal del Fútbol (Ecuador).

