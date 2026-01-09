Luca Sosa retorna al Barcelona SC: experiencia y ambición para la defensa amarilla

El defensor argentino vuelve al Monumental tras un breve paso por Newell’s y 81 partidos previos con el Ídolo

Barcelona SC tiene de regreso al defensor argentino Luca Sosa como refuerzo para la temporada 2026. El zaguero vuelve al club luego de su paso por Newell’s Old Boys, equipo en el que disputó 12 partidos durante el 2025, en una experiencia corta pero formativa.

Sosa ya tuvo una etapa extensa en el Ídolo del Astillero entre 2022 y 2024, período en el que acumuló 81 encuentros en LigaPro, consolidándose como una opción habitual en la zaga amarilla. Su conocimiento del club y del medio local fue clave para que la directiva apueste nuevamente por su retorno.

El regreso de Luca Sosa a la defensa

Un viejo conocido en Barcelona SC

El defensor llegó al fútbol ecuatoriano en 2018 y desde entonces vistió las camisetas de Deportivo Cuenca, Guayaquil City y Emelec, antes de consolidarse en Barcelona. Tras cumplir con los chequeos médicos, se integró a los entrenamientos y expresó su satisfacción por volver a un club que considera su casa.

“Estoy muy contento de poder regresar, fue un año de mucho aprendizaje”, señaló Sosa, quien también destacó la exigencia de la LigaPro y la intensidad de los trabajos en esta pretemporada. El argentino aseguró que su intención es aportar desde la experiencia y ayudar al equipo a cumplir los objetivos trazados.

Luca Sosa cuando defendía a Barcelona en el 2024. Cortesía BSC

En cuanto a metas, fue claro: su principal objetivo es lograr títulos con Barcelona SC. Finalmente, envió un mensaje de agradecimiento a la hinchada por el respaldo y pidió confianza de cara a la nueva temporada. Sosa vuelve al Monumental con el desafío de reforzar la defensa y pelear por la LigaPro 2026.

Siguen los chequeos médicos

Mientras tanto siguen los chequeos médicos a los jugadores, y el equipo amarillo desde le lunes 12 de enero del 2025, estará en Quito para arrancar la pretemporada hasta el 24 de enero, y el 31 deberá jugar la Noche Amarilla en el estadio Monumental y el 13 de febrero hará la misma fiesta en Quito.

